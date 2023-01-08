MAMAMOO世界巡迴演唱會香港站：一連兩場全場爆滿，互換Solo歌曲掀高潮！

香港的MOO MOO這個週六日有夠幸福了吧！

MAMAMOO在香港舉行的「MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG」演唱會於1月7日及8日在亞洲國際博覽館5&7號展館順利進行，兩場演唱會門票早前已秒殺售罄，MAMAMOO跟香港的MOO MOO共度兩個開心的夜晚！

演出之主角MAMAMOO最近非常活躍，自去年11月便以首爾為起點，展開她們的巡迴演唱會，而香港則成為2023年的海外首站，這是2019年之後，MAMAMOO再次來到香港舉行演唱會，她們除了獻唱〈Yes I am〉、〈HIP〉、〈AYA〉等多首經典歌曲，更預備了多個驚喜舞台，讓歌迷大飽耳福。加上主辦特別為香港觀眾爭取了Sound Check Party和Send-off Event的福利，讓幸運觀眾在演出前後也可以多跟MAMAMOO近距離接觸，為粉絲們送上一個難忘晚上！



演唱會一開始，MAMAMOO就為MOO MOO們送上第一次在香港獻唱的新專輯歌曲〈1,2,3 Eoi!〉，而為了拉近跟觀眾們的距離，她們更急不及待由主舞台走到延伸舞台跟久違的香港觀眾打招呼！接著下一首歌曲，卻一轉風格由最新歌曲，跳到出道作〈Mr. Ambiguous〉可說跟歌迷們一起回憶由2014年至今的音樂旅程，別具意義。



之後MAMAMOO正式跟全場觀眾打招呼，接著個別成員再逐一自我介紹，頌樂、玟星、輝人和華莎盡顯四人各自的風格。介紹結束後，MAMAMOO隨即送上兩部份串燒歌，先由〈Um Oh Ah Yeah〉加上〈Freakin Shoes〉、〈NEWYORK〉和〈Dingga〉，第二部份則由〈Emotion〉、〈Funky Boy〉和〈You’re the Best〉組成，一口氣為大家送上七首名曲，更為歌迷帶來耳目一新的感覺。



另一亮點則是在她們官方頻道曾經透露過的互換Solo歌曲部份，首先由頌樂演繹輝人的〈Water Color〉，接著由華莎唱起玟星的〈Eclipse〉，還有輝人演唱頌樂的〈Honey〉，最後則由玟星負責華莎的〈Twit〉，每位成員也為隊友的歌曲注入自己的風格，讓歌迷聽得入迷！正當全場氣氛攀上高峰之際，MAMAMOO更由全隊一起演繹頌樂的〈Spit it out〉、輝人的〈Make Me Happy〉、玟星的〈Lunatic〉和華莎的〈Maria〉，氣勢比solo版更為強烈，掀起整晚演出的高潮。



接著MAMAMOO再為觀眾送上〈Egotistic〉、〈Gogobebe〉、〈Starry Night〉等多首流行榜冠軍歌，值得留意是她們還準備了〈Wind Flower〉給香港粉絲。因為這首歌的MV是在香港取景拍攝，在香港現場演繹當然特別有紀念價值。最後，在Encore部份，MAMAMOO在演唱〈L.I.E.C〉時跟MOO MOO們一起做應援，接著再送上〈Um Oh Ah Yeah〉的完整版，為今次香港演唱會畫上完美句號。



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