如果IU和李鍾碩結婚的話？韓媒推算兩位頂流資產，加在一起超千億！

IU和李鍾碩這兩位剛傳出戀情，就已經有韓媒替他倆盤算資產總和了，兩位行走的印鈔機要是結婚的話，光財力就能驚呆不少人。

根據韓媒爆料稱，IU和李鍾碩兩人的現金+不動產資產總和超過1000億（韓幣，下同）。 2021年，IU被香港《南華早報》評選為「資產最多的K-POP女歌手」，推定她的資產有527億之多。 而IU也曾多次在節目中公開表示過自己在20代初期就已經存下了下半輩子要用的錢，甚至豪放地稱「不需要再掙錢了」。

IU還是韓娛圈裡知名的房地產富婆，前不久剛剛在首爾清潭洞花費130億現金買下高級豪宅，她位於京畿道果川市的工作室價值46億，另一套位於楊平郡的田園豪宅價值22億，再加上8億的周圍土地，光是不動產資產就超出了200億。



出道多年，身為韓流巨星的李鍾碩的財力也不容小覷。 2016年李鍾碩花了39億買下首爾新沙洞的某住宅樓，後來改建成了2層樓的咖啡館。 2020年時又以59.5億賣出，短短4年就掙得20.5億的差價。 2018年時他又以30億購得一處樓房，3年後以36億賣出，穩賺6億。 除此之外，李鍾碩2015年買下了位於首爾漢南洞的某高級住宅，花費了43億，一直住到2021年，後來搬去了價值73億的另一處頂級豪宅，但漢南洞的房子一直未賣出，而現在居住的頂級豪宅的價格也飆升到了120億。



韓媒還推算出李鍾碩從2014年開始拍影視劇，8年下了超150億的演出費，再加上35個廣告代言，掙下了175億，前不久他還憑藉《黑話律師》斬獲MBC視帝頭銜，又贏得一大波廣告商的喜愛，代言接到手軟，如今李鍾碩的現金資產已經達到了驚人的數目。

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