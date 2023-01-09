找出哪里不一样挑战！！《Island》金南佶的神秘气息《换乘恋爱2》贤圭和海恩约会出现神秘访客～

一早就来动动脑&眼，清醒一下吧！XD（你觉得难度高吗？）

周一一早总是让人有点半梦半醒，不如试试看活动一下脑子和眼睛，找出两张图里面有哪边不一样吧！也可以分享给你身边的朋友玩看看喔～。

人气影音串流平台 TVING 推出的最新抽奖活动中，特制了四张图片与追踪者们互动，相信大家都有玩过「找出不同之处」的类似游戏吧！以下这些画面难度有高有低，约有4~5个不同之处，来测试一下自己的能耐吧。

▼第一张：５个不同之处



▼第二张：４个不同之处



▼第三张：４个不同之处



▼第四张：４个不同之处



哪一张图难到你了呢？大家都找到正确答案了吗？正解请往下拉！



▼第一张：



▼第二张：



▼第三张：



▼第四张：这张我找最久了～～～



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