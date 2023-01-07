SBS今年收視也要爆發！除了《模範計程車2》、《金師傅3》外，還有金泰梨＆辛叡恩的新劇！

SBS公開今年（2023年）的戲劇陣容，真的非常厲害！感覺不用擔心收視了呢 XD 趕緊來看看有什麼劇啦～

《模範計程車2》李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍主演，2月17日播出

改編自同名網路漫畫，講述在司法不公不義的社會中，地下秘密計程車公司「彩虹運輸」替一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的被害者們找回公理，以智慧懲罰罪犯的故事。除了「彩虹運輸5人幫」原班人馬回歸外，辛載夏也確定加入，很期待新一季又有什麼樣的故事呢！



《花書生熱愛史》辛叡恩、厲云、姜勛、鄭乾柱主演，預計3月播出

講述的是合宿梨花園的主人公「尹端午」和懷有祕密的寄宿生花書生三人幫的清新無理的神祕羅曼史。辛叡恩在《黑暗榮耀》是飾演朴涎鎮（林智妍 飾）的少年時期，展現狠毒黑化的演技，期待新作再展新魅力！





《浪漫醫生金師傅3》：韓石圭、安孝燮、李聖經等人主演，預計4月播出

講述在地方城市醫院石垣醫院工作的天才醫生金師傅，與熱情高漲的年輕醫生之間的故事。前兩季收視都非常高，也都受到許多觀眾喜愛，而第三季將由第二季的原班人馬出演，相信大家都很期待吧？



얘들아 ㅁㅊ 낭닥3 미쳤나!!!!!!!!ㅅㅂ 진짜 온다 pic.twitter.com/4eXGowOIlR — 뭉 (@mungg2_) December 31, 2022

《惡鬼》金泰梨、吳正世主演，預計6月播出

講述打開門就能看到惡鬼的另一個世界，被惡鬼纏身的「具善英」，與能夠看見鬼的民俗學教授「廉海相」聯手，一起尋找害人的惡鬼而展開的故事，是一部驚悚懸疑劇。而這部是

《Signal》、《屍戰朝鮮》金銀姬編劇和《VIP》李正林導演合作的作品，也是超強陣容啊！



《災後調查日誌2》 金來沅、孫浩俊、孔升妍主演，預計7月播出

講述負責抓犯人的警察與負責救火的消防官，共同應對所遇到的各種狀況之現場日誌。第一季在去年底結尾，大家應該都很好奇那場「火災」要如何撲滅吧？官方公開還出現「新角色」的身影，不過...大家得等到7月才會知道啦！



《七人的逃脫》嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允、李德華主演，預計9月播出

講述牽涉到無數的謊言以及慾望的故事，一名少女的失蹤，以及與此相關的七人都即將面臨巨大的事件，展開之後的複雜故事。這部是「狗血劇代表」金順玉編劇＆朱東民導演繼《皇后的品格》、《The Penthouse》系列後再次合作的作品。不知道又會有什麼樣的狗血劇情，或是又要推出三季呢 XD



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