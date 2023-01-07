SBS今年收视也要爆发！除了《模范计程车2》、《金师傅3》外，还有金泰梨＆辛睿恩的新剧！

SBS公开今年（2023年）的戏剧阵容，真的非常厉害！感觉不用担心收视了呢 XD 赶紧来看看有什么剧啦～

《模范计程车2》李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝主演，2月17日播出

改编自同名网路漫画，讲述在司法不公不义的社会中，地下秘密计程车公司「彩虹运输」替一群无法受到法律保护而满腹冤屈的被害者们找回公理，以智慧惩罚罪犯的故事。除了「彩虹运输5人帮」原班人马回归外，辛载夏也确定加入，很期待新一季又有什么样的故事呢！



《花书生热爱史》辛睿恩、厉云、姜勋、郑干柱主演，预计3月播出

讲述的是合宿梨花园的主人公「尹端午」和怀有秘密的寄宿生花书生三人帮的清新无理的神秘罗曼史。辛睿恩在《黑暗荣耀》是饰演朴涎镇（林智妍 饰）的少年时期，展现狠毒黑化的演技，期待新作再展新魅力！





《浪漫医生金师傅3》：韩石圭、安孝燮、李圣经等人主演，预计4月播出

讲述在地方城市医院石垣医院工作的天才医生金师傅，与热情高涨的年轻医生之间的故事。前两季收视都非常高，也都受到许多观众喜爱，而第三季将由第二季的原班人马出演，相信大家都很期待吧？



얘들아 ㅁㅊ 낭닥3 미쳤나!!!!!!!!ㅅㅂ 진짜 온다 pic.twitter.com/4eXGowOIlR — 뭉 (@mungg2_) December 31, 2022

《恶鬼》金泰梨、吴正世主演，预计6月播出

讲述打开门就能看到恶鬼的另一个世界，被恶鬼缠身的「具善英」，与能够看见鬼的民俗学教授「廉海相」联手，一起寻找害人的恶鬼而展开的故事，是一部惊悚悬疑剧。而这部是

《Signal》、《尸战朝鲜》金银姬编剧和《VIP》李正林导演合作的作品，也是超强阵容啊！



《灾后调查日志2》 金来沅、孙浩俊、孔升妍主演，预计7月播出

讲述负责抓犯人的警察与负责救火的消防官，共同应对所遇到的各种状况之现场日志。第一季在去年底结尾，大家应该都很好奇那场「火灾」要如何扑灭吧？官方公开还出现「新角色」的身影，不过...大家得等到7月才会知道啦！



《七人的逃脱》严基俊、黄正音、李准、李侑菲、申恩庆、尹钟焄、赵胤熙、赵在允、李德华主演，预计9月播出

讲述牵涉到无数的谎言以及欲望的故事，一名少女的失踪，以及与此相关的七人都即将面临巨大的事件，展开之后的复杂故事。这部是「狗血剧代表」金顺玉编剧＆朱东民导演继《皇后的品格》、《The Penthouse》系列后再次合作的作品。不知道又会有什么样的狗血剧情，或是又要推出三季呢 XD



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