Netflix再推延尚昊導演科幻新作《靜_E》！以AI技術重新復活的機器女戰士金賢珠1月20日上線！

曾透過《屍速列車》《地獄公使》《怪異》等作品打造韓國特有喪屍與暗黑題材的導演延尚昊，再度推出科幻新作品《靜_E》，日前公開預告影片，全片也將在1月20日透過Netflix正式上線。

《靜_E》描述因為氣候變遷而變成一片廢墟的地球，人們為了逃離地球而移居至庇護所，為了終止在當地所發生的戰爭，複製了傳說中的傭兵「靜_E」的大腦而成為最強戰士，講述著開發AI科技的人們所發生的故事。公開的預告片中也提到故事背景的設定是在2194年的未來，地球已然成為一片廢墟，為了逃離地球而前往在宇宙間建立的庇護所而展開新生活，人類卻陷入另一場混亂的內戰。

故事從參加作戰前正與女兒打招呼的「靜_E」（金賢珠飾）開始，她在戰爭中卻因受傷而成為植物人。擁有豐富作戰勝利經驗的她，被AI複製的手段複製了腦部記憶，她看著自己腦中的畫面，表情逐漸變得恐慌。「靜_E」是人類最強傭兵、最強武器，AI的代名詞，從戰術到作戰技巧、強烈的忠誠度到意志力全部都完美複製，宣告了最強戰士「靜_E」的誕生，但她似乎又想從人類中逃脫？



另外為了加速專案成功的研究所所長「尚勳」（劉慶秀飾），以及看著吶喊中的「靜_E」而隱藏不住內心情感的組長瑞賢（姜受延飾），他們之間有著什麼樣的緊密關聯？最後又將迎來什麼樣的結局？1月20日即將在Netflix公開。

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