炫彬❤️孫藝珍去年底喜迎一子，首次透露寶寶長相：爸媽混合，最終目的地未知

應該是演藝圈有史以來最令人期待的小孩之一吧XD

昨天的KBS娛樂資訊節目《演中Plus》請來電影《火線交涉》（另譯：24小時救參行動）主演炫彬、黃晸玟、姜其永做客，主持人委婉問炫彬去年底是不是有好事發生，炫彬：「電影《機密同盟2》成績不錯。」



其實炫彬有看懂主持人的意思，補充說：「我個人也有好事發生，您問的應該是這個吧。 我有小孩了。」 炫彬和孫藝珍拍《愛的迫降》後因共同的愛好和話題逐漸走到一起，去年3月舉辦婚禮，同年11月27日孫藝珍順產生下一名男寶寶，取了一個可愛的乳名「小甜豆（알콩이）」。

主持人問小孩比較像媽媽還是爸爸，炫彬：「現在還不太清楚，有點像是兩人混合在一起。 聽朋友們說小孩的面容長大後會改變很多，很好奇最終目的地是哪裡。」



節目組順便帶大家回顧炫彬和孫藝珍的童年照片，不得不說從小就很有夫妻相XD網友：「融合了炫彬和孫藝珍，這小孩顏值該有多逆天啊」、「長大一定是個小帥哥」、「小甜豆要健康成長呀」。



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