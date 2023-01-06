《黑暗榮耀》刪減劇情？實際拍攝時文同珢和朴涎鎮是互打耳光，林智妍：「我和宋慧喬前輩的臉都腫了」

在 ESQUIRE Korea 的官方 Youtube 頻道上傳了林智妍的採訪影片。

林智妍介紹《黑暗榮耀》的角色：「我小時候是校園暴力的主導者，也是世界上獨一無二的女人。我飾演朴涎鎮這個角色，過去犯下的壞事會像迴力鏢一樣回來。」她還表示：「這是我第一次挑戰一直以來想演的反派角色，希望大家能喜歡。」



被問到《黑暗榮耀》有什麼印象深刻的小插曲嗎？林智妍表示：「有一個場面是主人公同珢第一次來到加害者的聚會，互相打耳光的重要場面。因爲那個場面是真的互相打耳光，所以我和宋慧喬前輩真的互相打了對方，我們倆的臉都腫了。導演說『就好好打一次吧』所以想著不要 NG 的想法，所以不會忘記互相打耳光的那個場面。」



此前，宋慧喬也在製作發表會上曾表示：「第一次被打臉，什麼都想不起來了，連台詞都想不起來。因爲臉上有手掌印，所以不能馬上拍攝，是冰敷鎮定皮膚後，才進行了下一場拍攝。」不過...實際播出時，只播了朴涎鎮打文同珢耳光的畫面，不知道為什麼刪減了呢～？



《黑暗榮耀》在12月30日後有著火爆的人氣，不僅登上韓國 Netflix 排行榜榜首，在台灣、越南、印度尼西亞、新加坡等10個國家也位居 Netflix 榜首，而第二部分計劃在2023年3月10日上線。



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