沒共鳴、無法認同？《Trolley：命運交叉點》金賢珠身為受害者卻要向加害者家屬道歉，情節挨批（EP.6）

《Trolley：命運交叉點》第5集就引起一些觀眾質疑劇情中的「檢討受害者」，第6集更招來觀眾反彈，收視成績也能看見跌至最低點3.5%，你們怎麼看這些情節呢？

（以下涉及劇情）



第6集，金惠調（金賢珠 飾）與南中道（朴喜洵 飾）、陳丞喜（柳賢慶 飾）、崔基永（奇太映 飾）吃了頓尷尬的晚餐，陳丞喜還在洗手間警告金惠調、要求她向母親李流新道歉，而南中道則在外頭提醒崔基永金惠調和自己的政治無干。



回顧當年發生的事，陳丞喜原本和金惠調是姐妹淘，事情發生之後，陳丞喜聽了哥哥陳成昊與媽媽的話相信了陳丞昊的清白，相信了金惠調是說謊的騙子。



金惠調反覆思索了許久，決定「就說一個謊」，驅車前往陳丞喜家。另一邊張友材（金武烈 飾）受南中道之託到榮山育幼院調查金惠調背景。金惠調在陳丞喜家猶豫不安，南中道忽然在外頭強烈要求陳丞喜開門……



下集預告顯示了又有悲劇發生，疑似是女學生的奶奶，奶奶可能是得知南中道呼籲外界關注的發言，反而導致孫女的影片真的被播送出去，一時無法承受。



如同第5集‎小編所說，「目前僅知《Trolley：命運交叉點》是以「電車難題」作為故事發想，想帶出『在這沒有正確答案的選擇題面前，人們歷經混亂和矛盾過後的劇變』，或許也包含了被害者與加害者之間的關係探討」。而目前為止的情節，讓韓國部分觀眾難以接受，痛批毫無共鳴。

「聽說金賢珠要演所以非常期待，看了卻覺得很空虛很牽強。」「劇情讓人看不慣。」「這算什麼啊，一點共鳴也沒有……」「看了預告還以為真的是惠調害的，結果這算什麼？」「第3集之後實在看不下去了，讓人鬱悶切台。」「把受害者變成加害者，做了正當的事情卻被扣上帽子……優秀的演員們這樣展開故事讓人好鬱悶啊！」

不知道看過的你，是怎麼想的呢？

而小編在寫下此文的同時，驚覺自己或許和惠調有過類似的反應。自己辛苦寫的文章被抄襲，猶豫許久鼓起勇氣檢舉對方，卻在得知對方可能受到懲處後，會擔心對方是受到何種懲處、會不會因此丟了工作，這種罪惡感反而會讓我後悔：當初是不是忍一下就好？

因此，小編似乎能夠稍微體會金惠調的心情。她最初只是希望收到一聲道歉，中間雖然接受了獎學金和解，但回想陳丞昊與母親的毫無悔意、自大，最後仍忍不住報警。金惠調才是受害者，她當然不需要有罪惡感，然而她根本沒想過陳丞昊會因此丟了性命，她最初只是想要一個道歉啊！

不過這都是小編個人的意見，小編個人認為《Trolley：命運交叉點》看著看著很容易沉浸，各種詭異的細節都讓人充滿好奇，更好奇的是：編劇到底想帶給觀眾什麼？對了，不得不說南中道這一集「丈夫力」大爆發，提醒崔基永不要利用金惠調、向張友材嚴正說明調查金惠調是以丈夫身分、知道金惠調遭遇困難霸氣前往救援……



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