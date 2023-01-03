《Trolley：命運交叉點》金賢珠的「秘密」終於揭開面紗，戲劇探討主題引發議論：檢討受害者？（EP.5）

《Trolley：命運交叉點》昨晚播出第5集，從南中道（朴喜洵 飾）面對男學生之死到金惠調（金賢珠 飾）的秘密面紗揭開，讓觀眾開始討論此劇要探討的究竟是什麼，因為到目前為止的劇情像是「檢討受害者」。

《Trolley：命運交叉點》昨晚在韓國電視平均每分鐘AGB收視率稍稍上升至3.9%，果然，此集內容有了一大進展，也就是金惠調的秘密，而且男學生之死也有新的發展。

（以下涉及劇透）



南中道雖然被勸說不要再理會過世男學生的家屬，即便男學生的母親在事後跟著兒子傷害自己，但南中道還是忍不住關心了那母親，就如同他忍不住因男學生之死在金惠調面前嚎啕大哭一般。

反轉的是，男學生生前被指控以負面影片威脅女同學導致其自盡身亡，他故意在墜樓之前「真的」發布了那些影片，影片早就在網路上暗自傳開。南中道知道，不過他採取默默請人刪除的方式解決，寧願辛苦的單方面推動法案，也沒有想過要讓事情再爆發取得國民關注。



金惠調的秘密就像南中道碰上的事，她曾遭到好朋友陳丞喜（柳賢慶 飾）哥哥陳丞昊的騷擾，還被陳丞昊陳丞喜的母親以獎學金企圖壓下此事，但金惠調還是報警了，不久陳丞昊便自縊身亡。



看著南中道、金惠調背負罪惡感，看著陳丞喜跑來找金惠調問罪，從Naver TV的留言可見觀眾都在問：「為什麼被害者要變得像加害者？」不太能接受劇情的開展好像金惠調有什麼驚天動地的負面情事，誰知她竟然是受害者。有網友無法認同到目前為止的劇情，也有網友希望劇情讓事情趕快痛快解決，表示看著金惠調的角色太心疼。

當然仍有網友認為劇情很有意思，揪出了各種小細節推測劇情發展，例如張友材（金武烈 飾）這位輔佐官根本是操控者，像是故意讓南中道萌發關心男學生家屬的念頭，事後再跟蹤他把一切場面拍攝下來，而金秀彬（鄭秀彬 飾）腰上的「JD」刺青可能是「Juvenile Delinquent」不良少年之意而非南中道的「中道」，但就不知道南中道為何對金秀彬排斥感很強了。



另外，小編也看見一些論壇上的網友猜測金惠調的秘密沒有那麼容易，金秀彬可能是她婚前生下的孩子，她和他人（奇太映飾演的陳丞喜丈夫崔基永？）有了身孕卻怪罪到陳丞昊身上，導致了陳丞昊不堪輿論自盡……等等，但小編看了那麼多之後驚覺：這樣的猜測是否也是在「檢討受害者」呢？難道不是因為受害者太過善良才受害、太過善良才會對加害者的遭遇感到罪惡嗎？非得往負面的方向推論，把我們目前看到的受害者扭轉成加害者嗎？

目前僅知《Trolley：命運交叉點》是以「電車難題」作為故事發想，想帶出「在這沒有正確答案的選擇題面前，人們歷經混亂和矛盾過後的劇變」，尚未知劇本要帶給觀眾什麼樣的思維，只有難題嗎？或許也包含了被害者與加害者之間的關係探討。

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