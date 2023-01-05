第一起案件就精彩！《頭腦共助》鄭容和被車太鉉批人格分裂，互不對盤仍展開共助

《頭腦共助》首週播出就取得好評，第1集便有5.2%收視率站上月火劇冠軍，雖然第2集收視稍降、冠軍還給了《Missing：他們存在過2》，但仍有許多網友討論第2集劇情編排很精彩。

若說第1集精彩在搞笑環節，第2集就是精彩在相對正經的辦案了。首集身亡的歌手金在源患有帕金森氏症，遭腦部控制APP致死，申河路（鄭容和 飾）調查案件很快就察覺其妻、嫌疑人鄭仁英因酒精中毒患有「魏尼凱-高沙可夫症候群」，容易被他人控制而扭曲自己的記憶。

調查過各種監視器資料、了解過金在源主治醫師與金在源經紀人之後……申河路與琴世明（車太鉉 飾）將矛頭指向金在源經紀人，戳破其謊言逮捕他。整個案件調查可說是峰迴路轉，因為三名嫌疑人包括上述金在源妻子與身邊人士看起來都有秘密，申河路利用了專長推敲出其中的疑點，很快就切合主題「頭腦共助」以腦科學辦案。

▼申河路解釋魏尼凱-高沙可夫症候群與失語症



在辦案之餘，第2集仍有趣味之處，例如申河路與琴世明互不對盤，申河路面對琴世明和面對薛小貞（郭善英 飾）是兩種面孔，有時候還會撩一下（？）薛小貞，經常讓琴世明看不下去。



尾聲申河路終於開始了復仇計畫，以牙還牙把琴世明賄賂的事情爆料給記者，但事情似乎不如所願，他看了報導大傻眼，琴世明則笑開懷，究竟是怎麼回事？



而預告中，有人格分裂的似乎不是琴世明而是申河路！兩人辦案途中被關進冷凍庫裡，申河路腦袋彷彿被開啟了什麼開關開始暴躁起來。



▼申河路&琴世明第2集歡喜冤家相關片段





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