朱智勛為《紳探追緝令》減重12公斤還得把狗食塗滿臉! 拍攝時對狗狗說敬語大有原因!

年度犯罪動作鉅獻《紳探追緝令》由《與神同行》朱智勛、《特務搞飛機》朴星雄、《魔幻之音》崔聖恩主演，故事敘述徵信社老闆池賢洙（朱智勛飾）為了洗刷罪名而假扮成檢察官，和檢察官中的瘋子金和真（崔聖恩飾），為了逮捕有錢有勢的壞蛋全道勳（朴星雄飾），一同攜手展開驚心動魄的緝凶計畫！將於1月6日全台上映。

朱智勛這次在《紳探追緝令》中有一場裸上身淋浴的戲，他精實的肌肉線條也引起話題，他也透露為了本作減重12公斤的心得，他表示：「事先的準備過程中，雖然不會像拍洗澡戲一樣仔細地掃視身體，但很想呈現令人一眼就覺得很吸引人的身材！」而被問到什麼時候覺得自己很帥時，朱智勛自戀地說：「洗澡後水珠停留在身上，或是喝很多酒時流下汗水的時候，都讓我覺得自己很帥！」《紳探追緝令》的宣傳活動中，有抽出觀眾的心願並給予背後抱的環節，朱智勛竟然神奇抽中了到場聲援的爸爸！讓她大喊真的沒有造假！最後由姑姑上台實現了背後抱的心願~



朱智勛在《紳探追緝令》中飾演假冒檢察官的徵信社老闆，在電影中和「天才小狗」可愛的互動也造成話題，而且據說朱智勛在拍攝時都會對小狗說敬語，對此他表示：「我對小狗說敬語的理由是，如果牠的歲數換算成人類年紀的話，其實比我們還要年長，所以還得用雙手給牠零食。因為有狗老先生在，我們才得以順利地拍攝！」朱智勛這幽默的發言也讓其他演員爆笑不已。朱智勛還說為了拍攝和小狗親近的場面，工作人員甚至在他的臉上塗上小狗吃的零食，讓小狗不停舔他的臉，這讓朱智勛緊張不已，他笑說：「我的肉應該不好吃吧？將零食像化妝品一樣在我臉上塗了又塗，讓小狗非常喜歡，拍攝時沒有什麼困難，小狗和我變親近了，才能順利拍攝！」不過朱智勛也透露其實他對小狗過敏，在拍完和小狗互動的戲後還起了疹子，雖然過程很辛苦，但成果令他很滿意！



另外，以話多聞名的朱智勛有著「大嘴巴」這個綽號，對於主要喜歡聊什麼話題時，他也提到平常和好友朴星雄、金南佶聊天的內容，他說：「我與星雄哥、南佶哥很常聊天，他們兩人聊的類型不太一樣。星雄哥是中規中矩型，消息不太靈通；而南佶哥雖然很愛說話，但很無趣！所以我現在都會『導正』他們倆所說的內容，才會說了很多話！」面對朱智勛的攻擊，朴星雄也不甘示弱地開玩笑表示：「和朱智勛共演作品意外地很開心，但和他私下聚會時則覺得很累。私下的朱智勛與金南佶不一樣，他特別愛捉弄我！」朱智勛和朴星雄自然鬥嘴的互動，看得出兩人的感情非常好！年度犯罪動作鉅獻《紳探追緝令》本週五1月6日在臺上映！



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