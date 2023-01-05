朱智勋为《绅探追缉令》减重12公斤还得把狗食涂满脸! 拍摄时对狗狗说敬语大有原因!

年度犯罪动作巨献《绅探追缉令》由《与神同行》朱智勋、《特务搞飞机》朴星雄、《魔幻之音》崔圣恩主演，故事叙述徵信社老板池贤洙（朱智勋饰）为了洗刷罪名而假扮成检察官，和检察官中的疯子金和真（崔圣恩饰），为了逮捕有钱有势的坏蛋全道勋（朴星雄饰），一同携手展开惊心动魄的缉凶计画！将於1月6日全台上映。

朱智勋这次在《绅探追缉令》中有一场裸上身淋浴的戏，他精实的肌肉线条也引起话题，他也透露为了本作减重12公斤的心得，他表示：「事先的准备过程中，虽然不会像拍洗澡戏一样仔细地扫视身体，但很想呈现令人一眼就觉得很吸引人的身材！」而被问到什么时候觉得自己很帅时，朱智勋自恋地说：「洗澡后水珠停留在身上，或是喝很多酒时流下汗水的时候，都让我觉得自己很帅！」《绅探追缉令》的宣传活动中，有抽出观众的心愿并给予背后抱的环节，朱智勋竟然神奇抽中了到场声援的爸爸！让她大喊真的没有造假！最后由姑姑上台实现了背后抱的心愿~



朱智勋在《绅探追缉令》中饰演假冒检察官的徵信社老板，在电影中和「天才小狗」可爱的互动也造成话题，而且据说朱智勋在拍摄时都会对小狗说敬语，对此他表示：「我对小狗说敬语的理由是，如果它的岁数换算成人类年纪的话，其实比我们还要年长，所以还得用双手给它零食。因为有狗老先生在，我们才得以顺利地拍摄！」朱智勋这幽默的发言也让其他演员爆笑不已。朱智勋还说为了拍摄和小狗亲近的场面，工作人员甚至在他的脸上涂上小狗吃的零食，让小狗不停舔他的脸，这让朱智勋紧张不已，他笑说：「我的肉应该不好吃吧？将零食像化妆品一样在我脸上涂了又涂，让小狗非常喜欢，拍摄时没有什么困难，小狗和我变亲近了，才能顺利拍摄！」不过朱智勋也透露其实他对小狗过敏，在拍完和小狗互动的戏后还起了疹子，虽然过程很辛苦，但成果令他很满意！



另外，以话多闻名的朱智勋有著「大嘴巴」这个绰号，对於主要喜欢聊什么话题时，他也提到平常和好友朴星雄、金南佶聊天的内容，他说：「我与星雄哥、南佶哥很常聊天，他们两人聊的类型不太一样。星雄哥是中规中矩型，消息不太灵通；而南佶哥虽然很爱说话，但很无趣！所以我现在都会『导正』他们俩所说的内容，才会说了很多话！」面对朱智勋的攻击，朴星雄也不甘示弱地开玩笑表示：「和朱智勋共演作品意外地很开心，但和他私下聚会时则觉得很累。私下的朱智勋与金南佶不一样，他特别爱捉弄我！」朱智勋和朴星雄自然斗嘴的互动，看得出两人的感情非常好！年度犯罪动作巨献《绅探追缉令》本周五1月6日在台上映！



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