《黑暗榮耀》一追就停不下來，第二季還得等到3月！韓網友：「拜託～提前到2月吧」

《黑暗榮耀》講述高中時期遭遇校園暴力而失去一切的女主人公，經過幾十年的策劃後向加害者復仇的故事。

公開後僅3天就創下2541萬收視時間的記錄，一舉登上 Netflix 全球TOP 10 TV（非英語）部門的第3位。



而宋慧喬挑戰以往從未演出過的風格，金銀淑編劇更表示：「沒想到宋慧喬有這樣一面，不知道她有這樣的聲線。」安吉鎬導演也說：「我認爲在任何國家的人看到復仇的過程和心情都會得到強烈的訊息，宋慧喬所飾演的角色在小時候遭受可怕的校園暴力，而走上復仇的過程獲得全世界的共情，所以該劇成功了。」



不僅是宋慧喬，其他演員們的人氣也非常火爆。第一次飾演反派角色，以完美的變身打造歷代級角色的林智妍、飾演宋慧喬少年時期鄭知蘇、飾演林智妍少年時期的辛叡恩都備受關注。在辛叡恩的個人 IG 中，還出現「好害怕」的留言，可見觀眾們真的超級太投入啊！



《黑暗榮耀》將在3月公開第二季。不少觀眾也紛紛表示：「爲什麼是3月啊」、「能不能過年就送給我？送我過年禮物吧ㅠㅠ」、「別開玩笑了，今天6點公開吧」、「不能這樣啊 銀淑啊」、「一天就看完了，竟然等3個月，真是瘋了」、「拜託 提前到2月吧」、「播了第1集，像是被迷住了一樣看完第8集..」等等。憑藉著第一季就獲得超高人氣，在第二季將講述怎樣的故事令人好奇！

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