金銀淑創作《黑暗榮耀》因女兒一句話！母女日常「毫無溫情」堪比《捍衛任務》，劇名深意：「為世上所有所有受害者應援」

金銀淑編劇一向以擅長甜蜜愛情故事著稱，感動無數人的《鬼怪》《陽光先生》《太陽的後裔》都是出自她筆下，這一次卻選擇了不同以往的復仇題材，原來靈感是來自女兒的一次提問。

《黑暗榮耀》講述一名女子因遭受校園暴力而靈魂殘破不堪，用十幾年時間精心準備復仇，從加害者身邊奪走其最珍愛之物的故事。 宋慧喬飾演女主角「文同珢」首次挑戰暗黑復仇角色，精彩劇情、演技與形象的全新突破獲得觀眾一致好評。



這部劇在去年12月舉辦發佈會，編劇金銀淑透露創作劇本的契機是和女兒的一次聊天。 她擔心女兒作為「公眾人物金銀淑的小孩」受到不必要的關註和誤會，女兒卻不以為意：「金銀淑出名都是什麼時候的事了？」 讓金銀淑感到震驚XD緊接著女兒拋出第二個讓她震驚的句子：「如果我把別人打到半死，或者我被別人打到半死，哪個會讓你更心痛呢？」

金銀淑覺得這問題無異於地獄：「一瞬間，無數故事在腦海中展開。 我說『媽媽先去一下工作室』，打開電腦後寫下的故事就是《黑暗榮耀》。」



搜集素材過程中，金銀淑讀了很多被害者採訪，發現共同點之一就是：比起物質補償更希望獲得加害者的真心道歉。 金銀淑領悟到：「他們不是想得到什麼，而是想找回什麼。 遭受暴力的瞬間會失去一些眼睛看不到的東西，例如作為人的尊嚴、名譽、光榮等等。 唯有獲得道歉才能回到原點，從而重新開始。」

金銀淑表示韓文劇名《The Glory》即是來自這一脈絡，希望以此作品為同珢、賢南、如炡等所有被害者送上應援。



第一次嘗試類型劇就如魚得水，金銀淑笑稱也要歸功於女兒：「和高中生女兒的生活每天不是《捍衛任務》就是《颶風營救》。 完全沒有甜蜜的影子，所以能寫出真的很壞的東西。」

宋慧喬的暗黑演技也十分給力，金銀淑稱讚她做到了121%，看初剪影片時被她的表情、嗓音、走路姿勢震驚到起雞皮疙瘩、合不攏嘴：「私下見到的宋慧喬完全消失，只剩下文同珢本人。」 開玩笑說絕對不能惹到這個人，來電響到第二聲前一定要趕快接起來XD



韓網友：「金銀淑女兒也是與眾不同，居然問媽媽這樣的問題」、「媽媽也很厲害，立即打開電腦kkkk」、「不愧是名編的女兒」、「沒有小孩的我都陷入思索kk」、「這對母女都不簡單kk」



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