四位女王齊聚！金宣兒、吳允兒、申恩廷、裕善齊聚Channel A新劇《假面的女王》誰能笑到最後

集結演員金宣兒、吳允兒、申恩廷、裕善等女星的Channel A新劇《假面的女王》，再度預告即將掀起強勢女性戰場！

《假面的女王》劇情描述華麗又成功的三個女人雖是好友，不過10年前她們的謊言，卻讓另一位老朋友成了殺人犯，她們隱藏在假面後的真正面目也即將浮出水面，更因為一個男人而讓她們陷入了人生的漩渦中。由四位演技派女星金宣兒、吳允兒、申恩廷、裕善共同主演，四個女性友人之間的糾葛即將展開。



金宣兒在劇中將飾演一位為弱勢團體辯護的知名王牌人權律師「都在伊」，同時也負責處理市長背後的骯髒勾當，更是對於競選下一屆市長懷有野心，繼前作品《The Empire：法之帝國》後再度飾演法界人士回歸小螢幕，金宣兒近年來陸續透過許多作品展現女性強勢氣場，本作也同樣令人期待。



吳允兒在劇中則飾演10年前捲入了殺人事件，生活過得提心吊膽的「高宥娜」，在那事件之後她似乎在美國組織家庭，重新找回幸福。但為了尋找消失的女兒，必須回到韓國重新利用這些10年前的老朋友們，吳允兒也透過《結過一次了》《姐姐還活著》等電視劇為觀眾們所熟知，也期待她與其他三人的火花。



申恩廷在《假面的女王》中將飾演一位藝術財團的理事長「朱有貞」，接連而來的挫折似乎讓她總是處於悲傷低潮情緒中，即將與她眼前的男人步入禮堂，但看來並不順遂。申恩廷之前曾演出《內科朴院長》《武法律師》《當你沉睡時》等，戲路寬廣。而裕善將飾演「尹海美」一角，個性開朗活潑，是酒店內從基層員工一路升到副社長的成功女性，想要的東西一旦立定目標就一定會得到，繼前作《夏娃的醜聞》後將詮釋完全不同的角色。



《假面的女王》預計2023上半年在Channel A播出。

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