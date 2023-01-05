金鍾國找上《Running Man》歷任主PD煥鎮、馨仁、寶弼大聊特聊，曝SBS綜藝職員都想去《RM》！

《Running Man》要繼續跑下去啊～♥

金鍾國YouTube頻道《GYM鍾國》上週找來了《Running Man》歷任主PD李煥鎮、崔馨仁（崔亨仁）、與崔寶弼一同拍片，大聊特聊許多關於《Running Man》的過去、現在與未來，過程笑聲不斷，其中有個話題特別受到注意：SBS 製作人員都想去《Running Man》。

（編按：可能要先複習一下12年來歷任PD順序：趙孝鎮→林亨澤→鄭哲民／李煥鎮→鄭哲民→李煥鎮→鄭哲民→崔寶弼→崔馨仁ing）

原因要從煥鎮PD對當時剛進來的寶弼PD下馬威說起。寶弼PD說自己剛上班看見煥真PD身為後輩膽敢調侃亨澤PD，心裡默默覺得《Running Man》氣氛很好，誰知下班後喝咖啡輪到煥鎮PD做主，煥鎮PD態度完全不同了，不過煥鎮PD後來倒是很常照顧他。

煥鎮PD解釋SBS規定新人進來要嚴格對待，所以他在離開前也交代寶弼PD對新人也要一樣，「結果那小子根本沒有那樣做」！更說寶弼PD完全改變了《Running Man》，「以前都沒有人想拍《Running Man》，現在都搶著問什麼時候可以去《Running Man》。」



寶弼PD倒將功勞歸於煥鎮PD，說是因為其他節目工作人員和出演者都沒什麼交情，但《Running Man》大家都會打成一片，而且有些前輩並不喜歡後輩和出演者走得太近，煥鎮PD卻很積極推動。金鍾國相當肯定他們對《Running Man》的改變，亦認為馨仁PD受了寶弼PD正面影響善於溝通。



三位PD能受邀金鍾國節目暢所欲言、煥鎮PD卸任後曾幾次在《Running Man》露臉，還有眾所皆知的《Running Man》PD經常和出演者當眾吐槽對方……都能看見工作人員和出演者感情融洽，整個團隊氣氛非常好，也難怪SBS綜藝部職員都想去《Running Man》了！



對此，影片底下不少網友讚同寶弼PD，留言如「寶弼PD主導時與網友們溝通良好、積極反映粉絲意見，展現成員們之間的好默契，重要的是充滿Sense的字幕」、「確實從寶弼PD開始氣氛變更好，激起了更多成員們的火花」。

而‎Theqoo論壇‎網友則說《Running Man》團隊真的很像家人，而且成員們很愛喊工作人員名字、全昭旻曾和工作人員出去玩、工作人員開放家裡藏名牌（指馨仁PD家被智孝借來藏名牌）……一再佐證了《Running Man》團隊的好氣氛。

▼《GYM鍾國》召集三位PD談天完整影片（上述內容大約在8:39）



▼加碼《GYM鍾國》找來寶弼PD、馨仁PD等工作人員練身體



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