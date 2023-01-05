打破與妻子Gummy的約定！曹政奭連劇本都沒看、也不知道劇名就決定出演《機智醫生生活》

在4日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，曹政奭作為嘉賓出演。

曹政奭在《機智醫生生活》中飾演肝膽胰外科醫生「李翊晙」一角，到了人們的喜愛。當天劉在錫問：「聽說你連劇本都沒看就決定出演了？一般不是會看完劇本再做決定嗎？」對此，曹政奭表示：「在我聽說是申元浩PD、李祐汀編劇合作的作品後，所以就想說無條件要出演。」



接著，曹政奭說：「第一次和PD見面的那天，申元浩PD還問『政奭Xi，你連劇名都不看就答應了嗎？』我那時候才知道這部劇叫《機智醫生生活》。因為《請回答》系列很有意思，所以我真的很想出演。」



節目組還邀請申元浩PD進行採訪，申PD表示：「李翊晙這個角色的核心，我認為其實是...自尊感。他可以融入各個小團體，話多、喜歡開玩笑，甚至還很搞笑，如果想要把這些做得很帥氣，那就需要有自尊感。雖然看起來有點輕浮，但同時也是需要沈穩的角色，看到曹政奭就會產生這樣的想法。」



申PD繼續說：「當我以『這個角色一定很適合他』的念頭和他見面後，他當場就表明想演這部戲。只不過...他跟他妻子約定好『這次作品結束之後，就一起休息一陣子吧』，因為他早就約定好，如果要出演這部劇，不就得毀約啊～所以真正的關鍵其實在志妍（Gummy）身上，很感謝她真的同意了，我才能和政奭一起合作。」



另外，曹政奭有望與申世景合作愛情史劇《細作》，該劇講述面臨王權和政權鬥爭危機的君王「李䄄」，與為了復仇本想迷惑他但結果自己反被迷惑的間諜「姜熙秀」之間的殘酷愛情故事。



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