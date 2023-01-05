四位女王齐聚！金宣儿、吴允儿、申恩廷、裕善齐聚Channel A新剧《假面的女王》谁能笑到最后

集结演员金宣儿、吴允儿、申恩廷、裕善等女星的Channel A新剧《假面的女王》，再度预告即将掀起强势女性战场！

《假面的女王》剧情描述华丽又成功的三个女人虽是好友，不过10年前她们的谎言，却让另一位老朋友成了杀人犯，她们隐藏在假面后的真正面目也即将浮出水面，更因为一个男人而让她们陷入了人生的漩涡中。由四位演技派女星金宣儿、吴允儿、申恩廷、裕善共同主演，四个女性友人之间的纠葛即将展开。



金宣儿在剧中将饰演一位为弱势团体辩护的知名王牌人权律师「都在伊」，同时也负责处理市长背后的肮脏勾当，更是对於竞选下一届市长怀有野心，继前作品《The Empire：法之帝国》后再度饰演法界人士回归小萤幕，金宣儿近年来陆续透过许多作品展现女性强势气场，本作也同样令人期待。



吴允儿在剧中则饰演10年前卷入了杀人事件，生活过得提心吊胆的「高宥娜」，在那事件之后她似乎在美国组织家庭，重新找回幸福。但为了寻找消失的女儿，必须回到韩国重新利用这些10年前的老朋友们，吴允儿也透过《结过一次了》《姐姐还活著》等电视剧为观众们所熟知，也期待她与其他三人的火花。



申恩廷在《假面的女王》中将饰演一位艺术财团的理事长「朱有贞」，接连而来的挫折似乎让她总是处於悲伤低潮情绪中，即将与她眼前的男人步入礼堂，但看来并不顺遂。申恩廷之前曾演出《内科朴院长》《武法律师》《当你沉睡时》等，戏路宽广。而裕善将饰演「尹海美」一角，个性开朗活泼，是酒店内从基层员工一路升到副社长的成功女性，想要的东西一旦立定目标就一定会得到，继前作《夏娃的丑闻》后将诠释完全不同的角色。



《假面的女王》预计2023上半年在Channel A播出。

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