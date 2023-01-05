高允貞高中畢業照+大學照曝光！和現在氛圍不太一樣，但依舊很美♥

高允貞高中畢業照+大學照曝光！和現在氛圍不太一樣，但依舊很美♥

明星   2023年1月5日   星期四09:34   Tracy  

（封面圖源：tvN《還魂2》）

熱播韓劇《還魂：光與影》的女主角高允貞驚爆畢業照。

4日，韓網上各大論壇、貼吧突然出現多個曝光高允貞高中時期畢業照的照片，照片中印著「高允貞」的姓名。照片中的女生披著一頭烏黑的長髮，劉海遮住了額頭，單眼皮、高鼻樑，臉上也肉肉的，和現在有著小V臉的她完全不同，網友們評價稱：「雖然氣質不同，但小時候也很美」、「學生時期很可愛」等。雖然名字是「高允貞」，但是否是她本人，並未有定論。

同時曝光的還有高允貞大學時期的照片，那時的她已經是首爾女子大學的宣傳模特了，照片中的她又比中學時期美了很多，笑起來甜甜的，是一個看上去十分恬靜、溫柔的女生。

高允貞在還未大火之前就曾因為一張正臉照衝上熱搜，空靈、清新的氣質配上小鹿般的大眼、小巧的鼻子和沒棱角的臉型，被譽為「最美整型範本」。
（圖源：MAA）

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