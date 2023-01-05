高允贞高中毕业照+大学照曝光！和现在氛围不太一样，但依旧很美♥

高允贞高中毕业照+大学照曝光！和现在氛围不太一样，但依旧很美♥

明星   2023年1月5日   星期四09:34   Tracy  

（封面图源：tvN《还魂2》）

热播韩剧《还魂：光与影》的女主角高允贞惊爆毕业照。

4日，韩网上各大论坛、贴吧突然出现多个曝光高允贞高中时期毕业照的照片，照片中印著「高允贞」的姓名。照片中的女生披著一头乌黑的长发，刘海遮住了额头，单眼皮、高鼻梁，脸上也肉肉的，和现在有著小V脸的她完全不同，网友们评价称：「虽然气质不同，但小时候也很美」、「学生时期很可爱」等。虽然名字是「高允贞」，但是否是她本人，并未有定论。

同时曝光的还有高允贞大学时期的照片，那时的她已经是首尔女子大学的宣传模特了，照片中的她又比中学时期美了很多，笑起来甜甜的，是一个看上去十分恬静、温柔的女生。

高允贞在还未大火之前就曾因为一张正脸照冲上热搜，空灵、清新的气质配上小鹿般的大眼、小巧的鼻子和没棱角的脸型，被誉为「最美整型范本」。
（图源：MAA）

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