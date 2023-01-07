YG＆JYP＆HYBE三大社社内餐厅大比拼：HYBE娱乐2000块竟然吃这么好！好想去工作啊XD

为了这些社内食堂，小编也想去三大社转一转（笑）！

这两日韩网上出现了一则「娱乐经纪公司三大社（JYP、YG、 HYBE）食堂哪一个是你的取向」的帖子，引来无数网友围观，大家看完食堂的餐点之后，真的有在认真做选择！

JYP的食堂在韩娱圈非常出名，吃进嘴里的东西几乎都是有机食品，已经有不少明星艺人对JYP的食堂赞不绝口了，还记得《家师父一体》节目组去参观时，一道东坡肉直接嘉宾们震惊。 除了是有机食品之外，JYP食堂以量大、选择多著称，基本上每天都推出多种口味的营养餐，为员工和艺人们提供充足的营养，据说JYP一年花在食堂里的钱就有20亿。



YG家的食堂也很出名，受到自家艺人的认证，也另很多明星艺人产生了「想去神秘的YG食堂吃饭」的想法。 BLACKPINK的成员们就曾在节目中大赞过食堂阿姨厨艺精湛，自己百吃不厌。



打造出防弹少年团的HYBE娱乐早前是没有食堂的，防弹少年团的成员们当练习生时期经常去吃的是一家名叫「有情」的小餐馆。 防弹少年团挣钱之后HYBE娱乐也跟著升级，终於有了自家的食堂，餐厅基本都是外部人士不能进入，只有职员或是旗下所属艺人、练习生才可以使用。 餐费也相当便宜，基本都是2000韩币一餐，却能吃到传统的拌饭、五谷饭、豆腐猪肉，甚至还有西式的汉堡、咖喱虾、沙拉、乌冬、意面、PIZZA等等。



친구 덕분에 하이브 구내식당 체험 pic.twitter.com/Qo9E7zfqAn — 라지벌랄라 (@army_jph13) July 13, 2022

와 하이브 구내식당 밥이래 나 지금 입 떡 벌어짐 .. 열세명 제발 나 대신 뽕 뽑아주라주라주라 pic.twitter.com/dI5dpE9CqI — 귬 (@kwanichani) June 2, 2021

看菜单的话，小编想去HYBE娱乐，哈哈哈哈！（据说SM娱乐并没有社内餐厅，在本轮PK中输了~~~）

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