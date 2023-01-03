鬍渣熟男魅力當道！張根碩＋許城泰＋李伊莉雅新作《誘餌》預告首度公開！Coupang Play 1/27公開

即將於1月27日首度公開的Coupang Play系列作品《誘餌》，由好久不見的元祖美男張根碩，與《魷魚遊戲》許城泰合體主演，海報與預告中可看見張根碩滿臉鬍渣大展熟男魅力，史上最大的詐欺案即將公開！

《誘餌》描述有史以來最大型的詐欺事件主犯傳出死訊的8年後，卻被指稱為殺人事件的嫌疑人，他身上所圍繞著多少不為人知的秘密，即將被一一揭開，是一部犯罪懸疑作品。由現今的視角來偵辦這一個充滿疑點的殺人事件，與過往曾動搖整個韓國的超大型詐欺事件，兩個事件中有著什麼樣的關聯性，無法預測的劇情展開以及反轉不斷的事件發展，加上演技派演員們的出色演出，令觀眾們期待。



《誘餌》由好久不見的張根碩回歸，以及天生惡人的演員許城泰共同演出，穿梭在現在與過去的敘事之間不可或缺的李伊莉雅，三人的新鮮組合將為本劇帶來新能量。《誘餌》更邀請曾擔任人氣電視劇《Voice》《客：The Guest》《紙房子：韓國篇》的導演金洪善執導，再呈現犯罪懸疑經典。



已公開的《誘餌》第一波海報及預告中，一位想要揭開事件真相的正義刑警「具道韓」由張根碩飾演，同時牽連著過往的詐欺事件與現在的殺人事件稀世罪犯「盧相千」則由許城泰飾演，兩人之間的緊張關係一觸即發，「必須抓住才能活VS必須死了才能活」簡單的一句話卻帶來兩人強烈的對決氣氛，特別是「必須死了才能活」這句話更是令人匪夷所思。



《誘餌》預告片中也用短短的畫面就敘述了五兆韓元的詐欺案主要犯人盧相千在潛逃中傳出死亡消息，卻被稱為是殺人事件的嫌犯，稀世大罪犯盧相千是否還在某處活著？他是否真的為殺人嫌犯？現在與過往的事件之間到底有什麼相關聯？《誘餌》即將分成兩部分公開，1月27日起每週公開2集一共6集，第二部分也將在2023上半年公開。



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