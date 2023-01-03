「請回答」系列將拍《請回答2002》？申源浩：想拍啊，但拍起來好難

觀眾們還有機會等到「請回答」系列嗎？

《請回答1988》、《請回答1997》、《請回答1994》是申源浩導演推出的系列劇，因貼近現實的劇情深受觀眾們喜愛。 前不久「1997」劇組的徐仁國、殷志源和申源浩導演受李施彥的邀請，亮相了他的YouTube頻道，暢聊期間就提到了觀眾們十分關心的是否會繼續拍「請回答系列」的話題。



殷志源率先提問申源浩導演「難道沒有拍請回答系列的想法嗎？」 申源浩導演回答：「當然很想拍啊，但現實情況就是拍起來很不容易，我現在還有PTSD（創傷後應激障礙），拍攝《機智監獄生活》、《機智醫生生活》這種現代劇的時候，只要看到天花板上的冷氣機都會震驚。 請回答系列不可以出現冷氣機，還有就是看到新地址之類的也會吃驚，有很多職業病。」

當李施彥表現出對「請回答2002」的期待時，申源浩導演解釋：「2002年最難拍了，很難拿到世界盃的版權啊。 《請回答1998》第1集出現了奧運會，當時是給位於瑞士的IOC本部打了電話才得到的版權，而且版權還不是永久性的，合約1年半、2年的時候又花錢續約了，現在重播的畫面其實是經過處理的。 請回答系列裡有很多道具、文化商品、歌曲、電影、電視劇等，要拿到這麼多東西的版權的話會是一部巨製。」



無論是「請回答」系列，還是「機智」系列都是申源浩導演的招牌作，但他自己又最偏愛哪部作品呢？ 申源浩導演道路：「我自己能看出導演、編輯的內容其實有很多不足，不過拍《請回答1997》最開心。 拍得越多你計算的東西就越多，那個時候（《請回答1997》時）什麼都不懂，雖然拍起來很累，但整個片場充滿歡聲笑語，大家都很開心。 它是初戀一樣的作品，最有趣。」



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