「请回答」系列将拍《请回答2002》？申源浩：想拍啊，但拍起来好难

观众们还有机会等到「请回答」系列吗？

《请回答1988》、《请回答1997》、《请回答1994》是申源浩导演推出的系列剧，因贴近现实的剧情深受观众们喜爱。 前不久「1997」剧组的徐仁国、殷志源和申源浩导演受李施彦的邀请，亮相了他的YouTube频道，畅聊期间就提到了观众们十分关心的是否会继续拍「请回答系列」的话题。



殷志源率先提问申源浩导演「难道没有拍请回答系列的想法吗？」 申源浩导演回答：「当然很想拍啊，但现实情况就是拍起来很不容易，我现在还有PTSD（创伤后应激障碍），拍摄《机智监狱生活》、《机智医生生活》这种现代剧的时候，只要看到天花板上的冷气机都会震惊。 请回答系列不可以出现冷气机，还有就是看到新地址之类的也会吃惊，有很多职业病。」

当李施彦表现出对「请回答2002」的期待时，申源浩导演解释：「2002年最难拍了，很难拿到世界杯的版权啊。 《请回答1998》第1集出现了奥运会，当时是给位於瑞士的IOC本部打了电话才得到的版权，而且版权还不是永久性的，合约1年半、2年的时候又花钱续约了，现在重播的画面其实是经过处理的。 请回答系列里有很多道具、文化商品、歌曲、电影、电视剧等，要拿到这么多东西的版权的话会是一部巨制。」



无论是「请回答」系列，还是「机智」系列都是申源浩导演的招牌作，但他自己又最偏爱哪部作品呢？ 申源浩导演道路：「我自己能看出导演、编辑的内容其实有很多不足，不过拍《请回答1997》最开心。 拍得越多你计算的东西就越多，那个时候（《请回答1997》时）什么都不懂，虽然拍起来很累，但整个片场充满欢声笑语，大家都很开心。 它是初恋一样的作品，最有趣。」



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