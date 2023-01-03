坐等官宣喜訊！申敏兒&金宇彬相戀8年，傳有望今年年內結婚

申敏兒和金宇彬這對韓娛圈明星CP，已經連續被粉絲們催婚多年。

2014年公開戀愛的金宇彬和申敏兒已經低調相愛了8年，步入新的一年，韓媒猜測兩人很有可能將在2023年內成婚，令粉絲們非常興奮。 2014年申敏兒和金宇彬因合拍廣告而相知相識相戀，2015年公開認愛後一直低調交往，感情很甜蜜。 2917年金宇彬查出鼻咽癌，兩人多次傳出分手消息，流言四起之時是申敏兒勇敢站出來維護了愛情，她始終守護在男友身邊，被拍到陪男友往返醫院治病，多年的相互扶持另他們的感情更深，金宇彬也在女友的積極支持之下戰勝了病魔，前不久康復復出，還和女友一起拍攝了電視劇《 我們的藍調時光》。不離不棄的他們也成為了民眾們最喜歡的一對明星情侶。

之所以猜測申敏兒和金宇彬會在2023年結婚是因為金宇彬曾經的採訪，2015年時他做客了《演藝家中介》，被問及「什麼時候結婚」時回答：「35歲左右。」 當時金宇彬表示：「我想成為一個像朋友一樣的丈夫、爸爸。 如果需要我垃圾分類、丟食品垃圾的話，我也會照做。」



1989年出生的金宇彬今年正好35歲，正是他之前提到的結婚年紀，並且他和申敏兒穩定交往了8年，感情基礎牢固，相信患難見真情這一對最終會傳出結婚的好消息。

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