坐等官宣喜訊！申敏兒&金宇彬相戀8年，傳有望今年年內結婚

坐等官宣喜訊！申敏兒&金宇彬相戀8年，傳有望今年年內結婚

明星   2023年1月3日   星期二09:00   Tracy   10

（封面圖源：FB@Shin mina 신민아、IG@ ____kimwoobin）

申敏兒和金宇彬這對韓娛圈明星CP，已經連續被粉絲們催婚多年。

2014年公開戀愛的金宇彬和申敏兒已經低調相愛了8年，步入新的一年，韓媒猜測兩人很有可能將在2023年內成婚，令粉絲們非常興奮。 2014年申敏兒和金宇彬因合拍廣告而相知相識相戀，2015年公開認愛後一直低調交往，感情很甜蜜。 2917年金宇彬查出鼻咽癌，兩人多次傳出分手消息，流言四起之時是申敏兒勇敢站出來維護了愛情，她始終守護在男友身邊，被拍到陪男友往返醫院治病，多年的相互扶持另他們的感情更深，金宇彬也在女友的積極支持之下戰勝了病魔，前不久康復復出，還和女友一起拍攝了電視劇《 我們的藍調時光》。不離不棄的他們也成為了民眾們最喜歡的一對明星情侶。

之所以猜測申敏兒和金宇彬會在2023年結婚是因為金宇彬曾經的採訪，2015年時他做客了《演藝家中介》，被問及「什麼時候結婚」時回答：「35歲左右。」 當時金宇彬表示：「我想成為一個像朋友一樣的丈夫、爸爸。 如果需要我垃圾分類、丟食品垃圾的話，我也會照做。」
（圖源：KBS《演藝街中繼》）

1989年出生的金宇彬今年正好35歲，正是他之前提到的結婚年紀，並且他和申敏兒穩定交往了8年，感情基礎牢固，相信患難見真情這一對最終會傳出結婚的好消息。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
  • 如果係真，實在太好喇﹗做為粉絲嘅我實在太開心喇﹗
    1小時前
  • 太棒了👏
    55分前
  • 축하합니다❤️❤️
    1小時前
  • 彬彬超有型！十大實有份！
    43分前
  • Kelly Hu老公要不見了🤣🤣🤣
    51分前
→更多留言...(5)
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 坐等官宣喜訊！申敏兒&金宇彬相戀8年，傳有望今年年內結婚
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手