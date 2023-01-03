金南佶獲演技大賞被「加冕」啦！新年直擔心國家經濟，和徐玄振不謀而合XD

金南佶於2022 SBS演技大賞以《讀取惡心的人們》突破重圍拿下大賞，感言提及反派演員的義無反顧演出備受好評，而在拿下大賞的前後，他的搞笑發言與照片也獲得討論。

*延伸閱讀：‎「讓我領悟演戲不是為了名氣，要時刻保持謙虛」《讀取惡心的人們》金南佶奪大賞感謝反派演員獲讚賞

演技大賞典禮上，主持人申東燁cue台下演員講講新年新希望，金南佶回答：「希望2023年經濟復甦，大家都能過上順心的一年。我昨天收到升息訊息後受到了衝擊，利率升6%是不是有點過分了……」話一申東燁馬上噴笑，畫面可見後方的演員也忍不住笑出來。



有趣的是，徐玄振的回答和金南佶有異曲同工之妙，她說：「希望經濟好轉，自營業加油！」網友不禁笑說：「演技大賞可以這麼搞笑嗎？演員們都在擔心國家經濟C8顆顆」



金南佶拿下大賞後在車上直播，再次向粉絲表達謝意並祝賀大家新年快樂、身體健康，並且又一次提到利率上漲、希望經濟穩定，差點大歪樓的行徑搞笑不已，讓網友開玩笑說好像看到自家長輩、要他來選總統。



金南佶經紀公司GILSTORYENT昨（2）日還發布了金南佶得獎照片，想不到公司事前就準備好一頂王冠要給金南佶代表戴了，看起來特別有反差萌。此舉也讓人聯想‎公司人員曾錄下一段影片「出賣」拒絕開設IG的代表‎，顯示員工們與代表有著好感情啊，員工怎麼「玩」代表都可以XDD



對了！這個大賞片段也不容錯過！許多演員被指定cue廣告，金南佶跟著節奏唱Rap：「2022演技大賞，60秒之後讓我回來讀取你的心。」



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞