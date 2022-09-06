金南佶也要開設個人IG了嗎！經紀公司發布純人聲影片，金南佶狂喊：「哈幾馬！」

這下影片發出來，不做也不行了吧XDD

現今可以說是「社群時代」，但韓國不少明星仍堅持不開設社群帳號，如Instagram（IG），部分原因為的是不被網路社群「綁住」。而昨（6）日蘇志燮終於親自踏入IG的世界‎，正巧金南佶也疑似預告要加入IG。

金南佶平時都透過經紀公司向粉絲傳達消息，去年2月開始自主經營經紀公司GILSTORY娛樂，公司的官方帳號便紀錄了相當多他公開活動的照片與影片。



昨日經紀公司發布了一支全黑僅人聲及字幕的影片，影片中經紀公司人員戰戰兢兢詢問金南佶代表：「想創Insta……」結果話沒講完就被金南佶打槍：「什麼Insta，不要玩Insta之類的。」



「最近Insta……」「什麼Insta？從來沒玩過，不要！」短短14a秒影片，金南佶就喊了三次「不要」（哈幾馬），結果影片尾聲寫著：「但．是（哈幾滿），我們不懂什麼是放棄」，預告了會持續努力說服代表，還放上日期2002.XX.XX。



這支影片到底是工作人員的「陰謀」，想號召廣大粉絲一起說服代表呢？還是金南佶早就決定要開設IG，故意放上了先前瘋狂拒絕的錄音當作預告片呢？讓我們拭目以待吧！期望代表分享更多日常啦！

▼完整影片



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