金南佶获演技大赏被「加冕」啦！新年直担心国家经济，和徐玄振不谋而合XD

金南佶於2022 SBS演技大赏以《读取恶心的人们》突破重围拿下大赏，感言提及反派演员的义无反顾演出备受好评，而在拿下大赏的前后，他的搞笑发言与照片也获得讨论。

*延伸阅读：‎「让我领悟演戏不是为了名气，要时刻保持谦虚」《读取恶心的人们》金南佶夺大赏感谢反派演员获赞赏

演技大赏典礼上，主持人申东烨cue台下演员讲讲新年新希望，金南佶回答：「希望2023年经济复苏，大家都能过上顺心的一年。我昨天收到升息讯息后受到了冲击，利率升6%是不是有点过分了……」话一申东烨马上喷笑，画面可见后方的演员也忍不住笑出来。



有趣的是，徐玄振的回答和金南佶有异曲同工之妙，她说：「希望经济好转，自营业加油！」网友不禁笑说：「演技大赏可以这么搞笑吗？演员们都在担心国家经济C8颗颗」



金南佶拿下大赏后在车上直播，再次向粉丝表达谢意并祝贺大家新年快乐、身体健康，并且又一次提到利率上涨、希望经济稳定，差点大歪楼的行径搞笑不已，让网友开玩笑说好像看到自家长辈、要他来选总统。



金南佶经纪公司GILSTORYENT昨（2）日还发布了金南佶得奖照片，想不到公司事前就准备好一顶王冠要给金南佶代表戴了，看起来特别有反差萌。此举也让人联想‎公司人员曾录下一段影片「出卖」拒绝开设IG的代表‎，显示员工们与代表有著好感情啊，员工怎么「玩」代表都可以XDD



对了！这个大赏片段也不容错过！许多演员被指定cue广告，金南佶跟著节奏唱Rap：「2022演技大赏，60秒之后让我回来读取你的心。」



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