[分集劇情]《災後調查日誌》大型案件爆發！金來沅重回崗位穿上消防衣與孫浩俊闖入火場！（EP12完）

[有雷]《災後調查日誌》日前播出本季最終回第12集，不過留下了超大的謎團！連續縱火犯每三小時就造成一處火災，甚至留下了特殊符號。孫浩俊尋回了原本遞出離職書的金來沅，兩人再度共同攜手面對連續縱火犯，兩人依同率先闖入火場，冷不防的爆炸卻讓救援中斷，生死未卜。

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《災後調查日誌》播出本季最終回卻留下超大懸念！少了珍島犬陳浩介（金來沅飾）的太元警局彷彿也沒了生氣，此時卻傳來珍島犬好不容易送進監獄的馬泰華，其議員父親傳出離世消息，陳浩介父親認為自己的規劃全被打亂，警方推測可能在獄中請喪假的馬泰華可能會藉機外出監獄搞事，而馬泰華似乎在等待一位由邁阿密歸國的重要人士，珍島犬也來到弔唁現場。



消防隊遇見棘手案件，一日內分別在上午10點、下午1點與下午4點，每隔三小時準時發生一宗火災，有的現場畫面看來甚至沒有縱火者而自燃起火，消防隊員們忙得疲於奔命，而奉道鎮（孫浩俊飾）卻對於火場中連續出現的星星符號非常在意。他向隊員們分享並推測晚間7點還會有另一處火災事件發生，但迎來的卻是警局的回報，是一個流浪貓誤食毒物而中毒死亡的案件。



貓咪中毒案件經過分析後發現誤食中毒物甲烷，而這幾宗案件的起火型態似乎都與甲烷相關。珍島犬歸隊與奉道鎮一同來到貓咪死亡現場，發現貓咪吃了注射過毒物的蛋糕而死亡，原本此處也應該發生火災，而是貓咪破壞了這起火災的發生。他們開始透過網路通訊尋找有可能的疑犯，因為連續縱火犯絕對會留在現場觀賞自己的傑作，大家鎖定了一個名字「趙益淳」並搜查他可能設計的下一個火災現場。



團長相當心疼總是勇往直前的奉道鎮，認為他是天生的打火英雄，而道鎮卻提到了兒時的一段回憶，小時的他與好友在生日聚會上不慎引發火災，友人正想辦法撲滅，但道鎮卻害怕地縮在一旁，沒能幫忙，也造成這位朋友身上留下了嚴重燒傷的傷痕。可能因為這樣的罪惡感與後悔，讓道鎮成為非常出色的消防員。



鏡頭也不斷拍攝到現場縱火犯的身影，手臂上的確留有嚴重的燒傷痕跡，他就是衝著道鎮而來的嗎？果然又出現了一場新火警，道鎮與穿上了消防衣的珍島犬率先進入火場，後援隊員正打算跟著進去協助時，卻發生了一個爆炸，把消防員們原本進入火場的路線截斷了！而此時道鎮與珍島犬正受困火場，情勢相當緊張，第一季卻停留在此結束。



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