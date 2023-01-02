IVE 張員瑛＆Leeseo 坐著對嘴，還被質疑沒重新錄音！韓網友：「覺得歌手在舞台上裝漂亮就可以了嗎」

在31日舉行的《MBC歌謠大祝祭》中，IVE 張員瑛＆Leeseo 也 cover IU 的〈strawberry moon〉。

當天的表演張員瑛＆Leeseo 全程坐著拿著手麥演唱，之後被發現是對嘴。後來又被網友質疑連聲音也不是以《MBC歌謠大祝祭》表演重新進行錄音的，而是拿以前團綜裡上傳過的音源來進行預錄。（5個月前 IVE 的官方 YouTube 曾上傳兩人 cover 〈strawberry moon〉的影片）



這也在韓網引發熱議，韓網友：「還不如不表演呢，那是在做什麼呢...」、「舞台上太沒有誠意了」、「以小節爲單位聽了一下，好像是一樣的」、「給主唱機會不就行了嗎？坐著對嘴真的很奇怪」、「就讓安兪真和Liz唱唄，他們倆唱現場唱得很好」、「雖然是 ONE TOP，但是第一次見到這麼沒有實力，對本職工作沒有誠意的愛豆」、「公司爲什麼放著主唱不用，製造這個爭議呢」、「舞台主旨：你看我美嗎」、「如果真的很忙，沒有做好準備的話，就交給其他人」、「無數組合夢寐以求想要站上年末舞台，這種行為太離譜了」等等。

而 IVE 是STARSHIP娛樂在2021年12月推出的新女團，出道後發行了《ELEVEN》、《LOVE DIVE》和《After LIKE》等歌曲，三首歌音源都非常好，交出了漂亮的成績單。更在《2022 MMA》、《2022 MAMA》和《2022 AAA》拿到年度歌曲大賞。



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