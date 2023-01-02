[分集剧情]《灾后调查日志》大型案件爆发！金来沅重回岗位穿上消防衣与孙浩俊闯入火场！（EP12完）

[有雷]《灾后调查日志》日前播出本季最终回第12集，不过留下了超大的谜团！连续纵火犯每三小时就造成一处火灾，甚至留下了特殊符号。孙浩俊寻回了原本递出离职书的金来沅，两人再度共同携手面对连续纵火犯，两人依同率先闯入火场，冷不防的爆炸却让救援中断，生死未卜。

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《灾后调查日志》播出本季最终回却留下超大悬念！少了珍岛犬陈浩介（金来沅饰）的太元警局彷佛也没了生气，此时却传来珍岛犬好不容易送进监狱的马泰华，其议员父亲传出离世消息，陈浩介父亲认为自己的规划全被打乱，警方推测可能在狱中请丧假的马泰华可能会藉机外出监狱搞事，而马泰华似乎在等待一位由迈阿密归国的重要人士，珍岛犬也来到吊唁现场。



消防队遇见棘手案件，一日内分别在上午10点、下午1点与下午4点，每隔三小时准时发生一宗火灾，有的现场画面看来甚至没有纵火者而自燃起火，消防队员们忙得疲於奔命，而奉道镇（孙浩俊饰）却对於火场中连续出现的星星符号非常在意。他向队员们分享并推测晚间7点还会有另一处火灾事件发生，但迎来的却是警局的回报，是一个流浪猫误食毒物而中毒死亡的案件。



猫咪中毒案件经过分析后发现误食中毒物甲烷，而这几宗案件的起火型态似乎都与甲烷相关。珍岛犬归队与奉道镇一同来到猫咪死亡现场，发现猫咪吃了注射过毒物的蛋糕而死亡，原本此处也应该发生火灾，而是猫咪破坏了这起火灾的发生。他们开始透过网路通讯寻找有可能的疑犯，因为连续纵火犯绝对会留在现场观赏自己的杰作，大家锁定了一个名字「赵益淳」并搜查他可能设计的下一个火灾现场。



团长相当心疼总是勇往直前的奉道镇，认为他是天生的打火英雄，而道镇却提到了儿时的一段回忆，小时的他与好友在生日聚会上不慎引发火灾，友人正想办法扑灭，但道镇却害怕地缩在一旁，没能帮忙，也造成这位朋友身上留下了严重烧伤的伤痕。可能因为这样的罪恶感与后悔，让道镇成为非常出色的消防员。



镜头也不断拍摄到现场纵火犯的身影，手臂上的确留有严重的烧伤痕迹，他就是冲著道镇而来的吗？果然又出现了一场新火警，道镇与穿上了消防衣的珍岛犬率先进入火场，后援队员正打算跟著进去协助时，却发生了一个爆炸，把消防员们原本进入火场的路线截断了！而此时道镇与珍岛犬正受困火场，情势相当紧张，第一季却停留在此结束。



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