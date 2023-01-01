「金师傅 is back」还有徐宇镇＆车恩彩同框！《浪漫医生金师傅3》首版预告曝光，定档4月播出！

由第二季原班人马出演的《浪漫医生金师傅3》已经在日前正式开拍，在《2022 SBS演技大赏》中也抢先公开预告。

徐宇镇（安孝燮 饰）说著：「无论那个人是谁，是在哪里做些什么的人，我心无杂念，我就只考虑一件事...救活！无论如何都要救活！那是老师给予我们的第一个教导。」之后车恩彩（李圣经 饰）开著车载著徐宇镇，还紧张地喊著：「师傅～拜托！」



似乎出了紧急的状况，朴民国（金柱宪 饰）也说著：「金师傅现在在哪里呢？」大家也紧急回到医院，最后...金师傅（韩石圭 饰）终於登场并笑著说：「这下又要久违地发挥战斗力。」朴民国和金师傅终於要联手了吗？石垣医院看起来也高级许多，外伤中心是否成立了？真的太期待播出啦！



《浪漫医生金师傅3》一样由前两季的刘仁植导演执导、姜银庆编剧执笔，将定档在4月播出，大家最近如果有空，赶紧去复习一下前两季！

얘들아 ㅁㅊ 낭닥3 미쳤나!!!!!!!!ㅅㅂ 진짜 온다 pic.twitter.com/4eXGowOIlR — 뭉 (@mungg2_) December 31, 2022

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