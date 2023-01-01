EXO在「SMTOWN線上演唱會」演唱《初雪(The First Snow)》，粉絲驚呼：「居然是10年前的歌了！」

等伯賢回來後，趕快帶著新專輯回歸吧！

SM娛樂於今日（1日）舉行「SMTOWN LIVE 2023：SMCU PALACE@KWANGYA」，以免費的方式向全世界進行直播。節目採預錄，出演陣容從大前輩的安七炫、BoA，到新生代的aespa等，讓粉絲們在新年的第一天就能與偶像們一起度過。

特別的是，EXO在演唱會上演唱《初雪(The First Snow)》。而這首歌自2013年發表後，已經過了10年了！

2012年出道的EXO，在2013年以《Wolf》、《Growl》獲得廣大人氣，並在12月發表冬季特別專輯《12月的奇蹟》，《初雪(The First Snow)》便收錄在其中。

在進行事前預錄時，就有粉絲‎分享後記‎：「都敬秀歷代級真男人，向我們透露EXO 明年的計畫，還說伯賢退伍後不久就會出（專輯）的，真的是要瘋了！」、「KAI說EXO要回歸了」等，令人期待。

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