【K社韓文小百科】人性何在！韓31歲男子伴屍同住5天、刷被害人卡給女友買包，警公開嫌犯面容姓名

最近韓國一樁刑事案件引起全民關注，嫌犯接連殺害前女友和素不相識的計程車司機、還把遺體藏在家中衣櫃，警方懷疑其存在反社會人格，決定公開姓名及長相！

12月25日，韓國一名女性在男友家尋找貓糧時意外發現衣櫃中居然藏著一具屍體，隨即向警方報案。 經確認該死者是五天前失蹤的計程車司機，進一步調查後發現該男子居住的房屋是前女友財產，而前女友也不知所蹤。 就此，震驚全韓的「衣櫃藏屍連環殺人案」逐漸浮出水面。

據調查，嫌犯20日深夜在高陽市酒駕時與一輛計程車發生碰撞，謊稱支付和解金將這名60多歲的司機帶至家中，隨即用鈍器數次擊打致死，並將屍體藏匿於衣櫃。 司機家人來電聯絡時，嫌犯就用被害人手機回復「爸爸很忙、沒電了、不能通話」，家人感覺異常而報案失蹤。



嫌犯女友回憶稱，案發當日曾與家人和嫌犯一同聚餐，還為阻止嫌犯酒駕而發生爭吵，結果嫌犯還是酒駕上路並釀成命案。

警方在嫌犯車後座也偵測到血跡反應，調查後發現他還在今年8月殺害了已同居4個月的前女友，現在所住的房屋就是前女友財產。 嫌犯稱和前女友（50多歲）因生活費發生爭吵、一時生氣用鈍器將其殺害，隨後拋屍在離家僅6km的漢江支流恭陵川。 犯案後，每當前女友手機收到熟人聯絡，嫌犯就一一進行回復，偽造出被害者尚在人世的假像、隱匿罪行。警察在嫌犯所述區域搜尋被害者遺體：



此外，嫌犯將新女友帶回前女友房屋同居，用兩名被害者的信用卡貸款、購物近7千萬韓元，其中包括買包包給新女友，還用前女友名義借貸超過1億韓元。

警方認為嫌犯可能有反社會人格，至少對於事態嚴重性的判斷標準異於常人：「和屍體同住5天、還把女友叫來家裡，可見喜怒哀樂的感情與一般人不同。」韓國犯罪科學研究所所長也認為嫌犯對自己的所作所為絲毫沒有負罪意識。

警方在接獲報案後立即逮捕嫌犯，考慮到其手段殘暴、危害重大、證據充足，29日決定公開個人信息：李奇英（音，이기영），現年31歲。 目前警方仍在調查嫌犯周圍是否還有更多失去聯絡的人。



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