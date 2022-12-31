IVE典禮表演唱「最喜歡Code Kunst～」本人沒聽到＋無表情投放大螢幕！網笑：這哥無欲無求

這哥超好笑XD

近日剛舉行完【2022 MBC演藝大賞】典禮，《我獨自生活》風光拿下年度綜藝節目獎，自2013年開播至今仍深受歡迎，班底全炫茂更憑該節目及《全知干預視角》獲得大賞殊榮，在台上感性向夥伴道謝。另外因《我獨》節目拿下最佳男子新人獎的Code Kunst，也成為一大關注點！



어머!!! Code Kunst 선배님

축하해 pic.twitter.com/3K7VphIEJ8 — ゆみ (@xcntnov) December 30, 2022

Code Kunst身為嘻哈音樂製作人，創作實力一向備受肯定，成為頂流金牌製作人，在2018年更擔任嘻哈選秀節目《Show Me the Money》的導師，憑著獨有的幽默感深受大眾喜愛，常常毫無表情說出超爆笑發言，絕佳的綜藝感讓他上遍各大節目，在出演《我獨自生活》時公開驚人日常，因為超小食量及毫無感情的吃播，讓他成為超夯話題XD



除了獲獎外，Code Kunst更因典禮上的舉動而成為討論焦點。今年擔任大賞表演者的IVE，特地在表演歌曲中融入參加者的名字，當可愛的忙內成員Leeseo唱到「超喜歡Code Kunst」時，鏡頭捕捉到他毫無表情的反應、還放大到螢幕上XD



아니 ㅅㅂ 아이브 연예대상

코쿤에게 빠졌단게 중요한거지<< pic.twitter.com/jOc4f9LOTe — (@221clip) December 29, 2022

本人在事後才發現自己被唱名，在IG上後悔表示：「沒聽到自己被叫到的我還長著兩個大耳朵，真是的」爆笑的舉止和言論，這藝能感難怪能得獎XD



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