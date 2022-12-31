【K社韩文小百科】人性何在！韩31岁男子伴尸同住5天、刷被害人卡给女友买包，警公开嫌犯面容姓名

最近韩国一桩刑事案件引起全民关注，嫌犯接连杀害前女友和素不相识的计程车司机、还把遗体藏在家中衣柜，警方怀疑其存在反社会人格，决定公开姓名及长相！

12月25日，韩国一名女性在男友家寻找猫粮时意外发现衣柜中居然藏著一具尸体，随即向警方报案。 经确认该死者是五天前失踪的计程车司机，进一步调查后发现该男子居住的房屋是前女友财产，而前女友也不知所踪。 就此，震惊全韩的「衣柜藏尸连环杀人案」逐渐浮出水面。

据调查，嫌犯20日深夜在高阳市酒驾时与一辆计程车发生碰撞，谎称支付和解金将这名60多岁的司机带至家中，随即用钝器数次击打致死，并将尸体藏匿於衣柜。 司机家人来电联络时，嫌犯就用被害人手机回复「爸爸很忙、没电了、不能通话」，家人感觉异常而报案失踪。



嫌犯女友回忆称，案发当日曾与家人和嫌犯一同聚餐，还为阻止嫌犯酒驾而发生争吵，结果嫌犯还是酒驾上路并酿成命案。

警方在嫌犯车后座也侦测到血迹反应，调查后发现他还在今年8月杀害了已同居4个月的前女友，现在所住的房屋就是前女友财产。 嫌犯称和前女友（50多岁）因生活费发生争吵、一时生气用钝器将其杀害，随后抛尸在离家仅6km的汉江支流恭陵川。 犯案后，每当前女友手机收到熟人联络，嫌犯就一一进行回复，伪造出被害者尚在人世的假像、隐匿罪行。警察在嫌犯所述区域搜寻被害者遗体：



此外，嫌犯将新女友带回前女友房屋同居，用两名被害者的信用卡贷款、购物近7千万韩元，其中包括买包包给新女友，还用前女友名义借贷超过1亿韩元。

警方认为嫌犯可能有反社会人格，至少对於事态严重性的判断标准异於常人：「和尸体同住5天、还把女友叫来家里，可见喜怒哀乐的感情与一般人不同。」韩国犯罪科学研究所所长也认为嫌犯对自己的所作所为丝毫没有负罪意识。

警方在接获报案后立即逮捕嫌犯，考虑到其手段残暴、危害重大、证据充足，29日决定公开个人信息：李奇英（音，이기영），现年31岁。 目前警方仍在调查嫌犯周围是否还有更多失去联络的人。



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