敏感題材改編塔利班挾持事件《火線交涉》玄彬攜手黃晸珉2月3日展開生死救援

斥資140億韓元打造的年度動作鉅獻《火線交涉》，由青龍影帝《毒梟聖徒》黃晸珉、《機密同盟2》玄彬、《非常律師禹英禑》姜其永精彩共演，在渾沌的土地上，為了拯救人質展開危險的交涉！《火線交涉》故事敘述在紛亂地區阿富汗，發生了一起韓國人遭塔利班組織綁架的挾持事件。雖然是交涉專家，但這是外交官在浩（黃晸珉飾）首次與阿富汗接觸，他前往當地見到了國家情報院要員大植（玄彬飾）。原則明確的外交官與熟悉當地情況的國家情報院要員，雖然各自的立場與方式不同，但兩人都朝著一定要救出人質的目標前進。

《火線交涉》改編自2007年塔利班挾持韓國人質事件，7月19日當天，23名韓國籍基督教傳教士與志工在阿富汗搭乘公車時，在途中遭塔利班成員綁架，在韓國政府、塔利班、阿富汗政府三方交涉的過程中，塔利班要求韓國國軍撤出阿富汗，甚至要求釋放被捕的塔利班民兵。塔利班在挾持期間不但設定殺害韓國人質的最後期限，並多次殺害人質以脅迫韓國政府。林順禮導演坦承起初因《火線交涉》題材敏感而婉拒執導，但後來覺得能以兩邊的立場來看待這整起事件，以想救出人質的外交官和當地要員的態度和信念為中心，讓這部作品維持好平衡，因此決定挑戰執導本作！



為了重現當年阿富汗凶險樣貌，《火線交涉》多數場景遠赴約旦進行跨國拍攝，由於當地景色與事件背景地阿富汗最為相似，林順禮導演表示：「雖然約旦非常遠，但我們事先去了三次，為了尋找最適合的拍攝場所大範圍進行勘景，努力營造出宛如阿富汗的氛圍。」而且，有許多約旦當地演員也參演本作，對於和約旦人一起拍攝時印象深刻的事，林順禮導演表示：「要在瓦地倫沙漠拍攝時，當地人跟我們說如果夏天在那拍攝的話，我們一定有半數的工作人員都會昏倒，但最後約旦當地的工作人員昏倒的人數竟比我們韓國人更多！」



玄彬在《火線交涉》中飾演國家情報院要員「大植」一角，專門處理中東、中亞的事務，過去因無法成功拯救人質而有創傷。玄彬這次為了塑造自己所飾演的人物，還積極提出要蓄鬍、身穿適合當地氣候和地形的服裝等想法，且還奮不顧身挑戰大量危險動作戲！玄彬對此表示：「因為『大植』是長時間滯留在中東的角色，我認為他某種程度上應該已在地化了，所以我在鬍子、髮型、膚色、服裝上費了一點心思。『大植』原本可能像『在浩』一樣都身穿襯衫、西裝，但後來應該就慢慢變得不一樣了吧。」玄彬表示：「當地十分炎熱、氣候乾燥，吹來的風中都混雜著砂石，天氣甚至還熱到無法啟動車子引擎，到現在仍記得在那情況中演戲時的感受，且還記得當時所聞到的土味！」



青龍影帝黃晸珉以《國際市場：半世紀的諾言》、《辣手警探》、《王牌計中計》、《哭聲》、《軍艦島》、《北風》、《魔鬼對決》、《綁架影帝黃晸珉》等作，一次又一次締造自己人生的代表作，這次他在《火線交涉》中飾演外交官「在浩」一角，是名交涉專家，雖然經驗豐富，但這是他第一次被派到阿富汗這陌生的國家處理此事件，身處在恐攻已成日常的紛爭之地，他必須完成交涉任務，救出遭挾持的人質。黃晸珉對於和摯友玄彬首次正式合作的感想，黃晸珉表示他感到非常幸福，他說：「原本就是朋友的我們，能各自以劇中的人物見面，以非好友的身分接近彼此，讓我感受到身為演員的刺激幸福感！姜其永和其他演員也都很有趣，真的拍得非常愉快！」《火線交涉》2023年2月3日全台上映！



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