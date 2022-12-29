《王后傘下》大君們唱歌跳舞逗得母后笑呵呵！金惠秀帶四位大君度假畫面公開！

tvN人氣電視劇《王后傘下》播畢後，母后金惠秀對片中飾演她的四位兒子們疼愛有加，她也在IG公開了她與四位兒子們，包含成枏大君文相敏、武矸大君尹相鉉、啓晟大君柳善皓以及日映大君朴賀浚一起到飯店度假的畫面。

《王后傘下》劇情描述中殿娘娘（金惠秀飾）共有五個兒子，老大裴仁爀已是世子卻體弱，不明原因驟逝後宮中掀起世子繼位之爭，為了保住四位兒子們的性命並查出世子喪命真相，中殿與最信任的二兒子成枏大君（文相敏飾）攜手展開調查，最終也順利戰勝了宮內的惡勢力。戲劇播出期間，金惠秀就時常透過IG上傳現場照片，以及她與這幾位大君在拍攝或相處時的有趣照片，今日她更透過IG Story公開了她與大君們的度假照片以及影片。



她與大君們大聊特聊，利用縮時錄影公開傳達他們聊天時的樣子，而也一起玩韓國過年時常常出現的「擲柶遊戲」，幾位大君們唱歌跳舞樣樣精通，逗得母后金惠秀哈哈笑。劇中戲份最重，飾演成枏大君的文相敏，一開口就讓錄影中的金惠秀不停地說「Oh My God」，歌聲相當低沉，雖然有點忍笑但還是唱了一段落，最後還被母后大喊「叮」〜羅PD上身



金惠秀也上傳了其他的三位大君超認真唱歌的影片，果然是有著《PDx101》歷練的「啓晟大君」小雞柳善皓，唱歌的樣子有夠專業，還閉上了眼睛大展深情魅力。另外尹相鉉與朴賀浚則是除了唱歌還加碼大跳女團舞蹈，影片中也不斷聽見金惠秀的開心笑聲，看得出來母后與四位兒子們的感情相當不錯。



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