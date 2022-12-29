《王后伞下》大君们唱歌跳舞逗得母后笑呵呵！金惠秀带四位大君度假画面公开！

tvN人气电视剧《王后伞下》播毕后，母后金惠秀对片中饰演她的四位儿子们疼爱有加，她也在IG公开了她与四位儿子们，包含成枏大君文相敏、武矸大君尹相铉、啓晟大君柳善皓以及日映大君朴贺浚一起到饭店度假的画面。

《王后伞下》剧情描述中殿娘娘（金惠秀饰）共有五个儿子，老大裴仁爀已是世子却体弱，不明原因骤逝后宫中掀起世子继位之争，为了保住四位儿子们的性命并查出世子丧命真相，中殿与最信任的二儿子成枏大君（文相敏饰）携手展开调查，最终也顺利战胜了宫内的恶势力。戏剧播出期间，金惠秀就时常透过IG上传现场照片，以及她与这几位大君在拍摄或相处时的有趣照片，今日她更透过IG Story公开了她与大君们的度假照片以及影片。



她与大君们大聊特聊，利用缩时录影公开传达他们聊天时的样子，而也一起玩韩国过年时常常出现的「掷柶游戏」，几位大君们唱歌跳舞样样精通，逗得母后金惠秀哈哈笑。剧中戏份最重，饰演成枏大君的文相敏，一开口就让录影中的金惠秀不停地说「Oh My God」，歌声相当低沉，虽然有点忍笑但还是唱了一段落，最后还被母后大喊「叮」〜罗PD上身



金惠秀也上传了其他的三位大君超认真唱歌的影片，果然是有著《PDx101》历练的「啓晟大君」小鸡柳善皓，唱歌的样子有够专业，还闭上了眼睛大展深情魅力。另外尹相铉与朴贺浚则是除了唱歌还加码大跳女团舞蹈，影片中也不断听见金惠秀的开心笑声，看得出来母后与四位儿子们的感情相当不错。



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