演技曾遭批「面癱」《還魂2》黃旼炫被發現新季大暴瘦！粉嚇：為了演徐律超犧牲ㅠㅠ

新季徐律讓人超心疼！

承載第一季高人氣，《還魂2》才剛開播就創造不少話題！主演們在新一季中的愛恨情仇，讓觀眾十分好奇強大的術士們接下來還會面臨什麼挑戰？除了新女角高允貞討論度超高之外，和男主李宰旭間的曖昧情愫更是一大看點！而在劇中飾演男二徐律的黃旼炫，也是劇迷關注的一大焦點。



自幼和殺手落壽相遇從此一見鍾情，卻被年幼的落壽無情斬斷情緣。原先鍾意彼此的兩小無猜，最終也只能無疾而終。後來再相遇後，徐律發現自己對落壽的情感依舊濃烈，但是落壽已和張煜相戀，自己也只能祝福對方。悲情的男二心境讓不少觀眾直呼：超心疼！



而在上季因為性命垂危、被注入血蟲得救，但在新季裡，血蟲副作用開始顯現、讓徐律的性命再度面臨危險！最近網友發現，飾演徐律的黃旼炫似乎變更瘦，拉出上季劇照對比，讓大家超吃驚！有人表示：「黃旼炫本來就很瘦了」、「好像下一秒就要暈倒」開始討論他是否為了角色需要而刻意減重？



先前黃旼炫的演技引來不少討論，曾遭質疑「面癱」，認為他出演時不帶情緒、顯得演技不夠支撐角色。不過如今被發現第二季爆瘦、一時間扭轉風向，讓許多人紛紛贊同「現在是真正的演員」、「黃旼炫也太努力了．．．」直呼：別再雞蛋裡挑骨頭！



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