【韓網熱門】突然想像了一下崔永道、劉瑞秋、白經和藝瑞生在一個家庭裡！網友：這家沒一個脾氣好的
廣告

【韓網熱門】突然想像了一下崔永道、劉瑞秋、白經和藝瑞生在一個家庭裡！網友：這家沒一個脾氣好的

明星   2024年5月24日   星期五09:47   Tracy  

（封面圖源：SBS《繼承者們》、MBC《偶然發現的一天》、jtbc《SKY Castle》）

網友們的想像力實在太豐富且有趣了。

當《繼承者們》中的崔永道、劉瑞秋碰上《偶然發現的一天》中的白經、《SKY Castel》藝瑞，如果他們是親兄弟姐妹的話，當4個人一起坐在餐桌前，你就能知道這家肯定不正常（笑）。

崔永道：異卵雙胞胎裡的大哥，和雙胞胎妹妹劉瑞秋互相討厭，雖然碰到白經和藝瑞不至於咆哮，但也很討厭弟弟妹妹，有一點厭惡手足的感覺，要說幹壞事那肯定天下一。 看起來不關心，但也會覺得白經和藝瑞可愛。 弟弟妹妹們發脾氣的時候只覺得像貓貓打拳。

劉瑞秋：異卵雙胞胎裡的妹妹，喜歡吐槽「我怎麼和那種人是雙胞胎」，但想做壞事的時候沒有比哥哥更適合的人了，捉弄別人時腦袋最靈光。 雖然不關心弟弟妹妹，但白經闖禍時會幫弟弟收拾，藝術說「你快教訓他」時，一邊嘴上說很煩人一邊又聽話地教訓弟弟。

白經：家裡的老三。 作為體育特長生拿了很多獎牌、獎狀。 長了一副不努力的樣子，因為很討厭輸，瘋狂訓練，是未來國家代表隊的希望之星。 雖然是個狠人，而且看到哥哥姊姊也沒有好臉色，但也有很可愛的時候，讓他做事時，一邊嘴上說討厭一邊全都做好。

藝瑞：家裡的老么，全校第一名的模範生，生怕別人不知道她說家中老么一樣被嬌慣得脾氣暴躁，不喜歡輸給別人，拼命學習。 因為是老么，很會撒嬌，面對哥哥姊姊時也很溫順，啊，哥哥姊姊不包括白經，白經不是哥哥。

韓國網友評論：
1. 誰可以讓這4個人坐在一個桌子上吃飯？ 媽媽可能是吳恩瑛博士吧（韓國知名育兒專家）
2. 這家父母上輩子是賣國了嗎？ 生下這4個大怨種
3. 永道和瑞秋是雙胞胎，設定太有趣了，哈哈哈哈哈。 雖然整天無視比自己小很多的藝瑞，但誰都無法看到妹妹輸
4. 這一家人都送到《金子商談所》吧，吳恩瑛博士好可憐
5. 他們的父母絕對不可能是正常人
6. 不可能看到這4人坐在一張飯桌前，白經肯定直接走過，挑釁所有人，然後皺著眉頭走掉
7. 藝瑞是寮幺，瑞秋姐姐應該會很喜歡他，不過她和白經會每天吵架，大哥根本不關心弟弟妹妹
8. 父母關係真好啊，生了4個，但是4個孩子脾氣都這麼火爆，宇宙最強，哈哈哈哈哈
9. 藝瑞，姐姐瑞秋一句話就能讓她閉嘴吧
10. 好喜歡這個瘋批組合，誰來讓他們演一下
11. 大哥、雙胞胎、兄妹、老幺，這個組合很好
12. 父母到底是如何撫養他們長大的
13. 好奇父母是怎樣的人，一定要去《金子商談所》啊，吳恩瑛博士肯定會說比起經濟上的支持，更重要的是情緒上的滿足感和穩定感，肯定會罵父母
14. 媽媽一定要讓李惠英來演

15. 那爸爸一定要是這位

16. 我想看白經對哥哥死纏爛打
17. 永道應該很照顧老么，但老么無視大哥，因為大哥成績很爛
18. 好想在這家的飯桌上裝一個CCTV，應該很有趣
19. 藝瑞居然看起來最弱
20. 永道的世界觀最棒，雙胞胎妹妹瑞秋是戶籍mate，白經是我家小弟，老么藝瑞，只要喊一聲「大哥」的話......
21. 這家DNA不一般啊
22. 老大老三會打得頭破血流，老二和老么會用語言殺死對方，老大和老二的話還算優雅，感覺老么會故意找碴
23. 藝瑞壓力最大，要學習，要考醫大啊
24. 永道家中地位應該最低吧，哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3244245675

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 【韓網熱門】突然想像了一下崔永道、劉瑞秋、白經和藝瑞生在一個家庭裡！網友：這家沒一個脾氣好的
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手