【韓網熱門】突然想像了一下崔永道、劉瑞秋、白經和藝瑞生在一個家庭裡！網友：這家沒一個脾氣好的

網友們的想像力實在太豐富且有趣了。

當《繼承者們》中的崔永道、劉瑞秋碰上《偶然發現的一天》中的白經、《SKY Castel》藝瑞，如果他們是親兄弟姐妹的話，當4個人一起坐在餐桌前，你就能知道這家肯定不正常（笑）。



갑자기 최영도 유라헬 백경 강예서

이 네명이 한 집안 사람인거 상상했다

친척사촌 아니고 걍 남매

한 식탁에 마주보고 앉아있는 거

..일단 이 집구석이 정상이 아니라는 건 알겠음 pic.twitter.com/qh5WwxcjZo — 장욱 (@jangvvook) December 2, 2019

崔永道：異卵雙胞胎裡的大哥，和雙胞胎妹妹劉瑞秋互相討厭，雖然碰到白經和藝瑞不至於咆哮，但也很討厭弟弟妹妹，有一點厭惡手足的感覺，要說幹壞事那肯定天下一。 看起來不關心，但也會覺得白經和藝瑞可愛。 弟弟妹妹們發脾氣的時候只覺得像貓貓打拳。



상속자들 영도라헬 파던 사약러 pic.twitter.com/LtdlUdD4dv — 한란寒蘭 (@H4NL4N_) February 18, 2021

劉瑞秋：異卵雙胞胎裡的妹妹，喜歡吐槽「我怎麼和那種人是雙胞胎」，但想做壞事的時候沒有比哥哥更適合的人了，捉弄別人時腦袋最靈光。 雖然不關心弟弟妹妹，但白經闖禍時會幫弟弟收拾，藝術說「你快教訓他」時，一邊嘴上說很煩人一邊又聽話地教訓弟弟。



白經：家裡的老三。 作為體育特長生拿了很多獎牌、獎狀。 長了一副不努力的樣子，因為很討厭輸，瘋狂訓練，是未來國家代表隊的希望之星。 雖然是個狠人，而且看到哥哥姊姊也沒有好臉色，但也有很可愛的時候，讓他做事時，一邊嘴上說討厭一邊全都做好。



백경 시점 어하루 버전 보고 싶다... 백경이의 인생 처음부터 끝까지를 알고 싶다 ㅠㅠ pic.twitter.com/YR5oSU6hEc — 나의한울 (@wookgiee5) December 20, 2019

藝瑞：家裡的老么，全校第一名的模範生，生怕別人不知道她說家中老么一樣被嬌慣得脾氣暴躁，不喜歡輸給別人，拼命學習。 因為是老么，很會撒嬌，面對哥哥姊姊時也很溫順，啊，哥哥姊姊不包括白經，白經不是哥哥。



오늘은 우리 예서 생일이다ㅜㅜ 예서야 생일 축하해!! 스카이캐슬 나와줘서 너무 고마워 마멜 예서 따랑해#HyeppyYeseoDay pic.twitter.com/FaGQq3HodX — Maw (@hellobungz) October 28, 2020

韓國網友評論：

1. 誰可以讓這4個人坐在一個桌子上吃飯？ 媽媽可能是吳恩瑛博士吧（韓國知名育兒專家）

2. 這家父母上輩子是賣國了嗎？ 生下這4個大怨種

3. 永道和瑞秋是雙胞胎，設定太有趣了，哈哈哈哈哈。 雖然整天無視比自己小很多的藝瑞，但誰都無法看到妹妹輸

4. 這一家人都送到《金子商談所》吧，吳恩瑛博士好可憐

5. 他們的父母絕對不可能是正常人

6. 不可能看到這4人坐在一張飯桌前，白經肯定直接走過，挑釁所有人，然後皺著眉頭走掉

7. 藝瑞是寮幺，瑞秋姐姐應該會很喜歡他，不過她和白經會每天吵架，大哥根本不關心弟弟妹妹

8. 父母關係真好啊，生了4個，但是4個孩子脾氣都這麼火爆，宇宙最強，哈哈哈哈哈

9. 藝瑞，姐姐瑞秋一句話就能讓她閉嘴吧

10. 好喜歡這個瘋批組合，誰來讓他們演一下

11. 大哥、雙胞胎、兄妹、老幺，這個組合很好

12. 父母到底是如何撫養他們長大的

13. 好奇父母是怎樣的人，一定要去《金子商談所》啊，吳恩瑛博士肯定會說比起經濟上的支持，更重要的是情緒上的滿足感和穩定感，肯定會罵父母

14. 媽媽一定要讓李惠英來演



이혜영 배우님 조각.... 대박...

뮤지컬은 차지연 배우님이었는데.. 파과의 축복이 끝이 없네... https://t.co/JsCCee04Ar pic.twitter.com/s1p9myY8uW — 거박이 (@geobakiii) May 15, 2024

15. 那爸爸一定要是這位



백경아빠 인성 다 터져서 왓다고요;; 와중에 연기가 너무 웃겨서 계속 웃참하게되 pic.twitter.com/ZMrNVjaD7G — 이나 (@melody0760) February 6, 2024

16. 我想看白經對哥哥死纏爛打

17. 永道應該很照顧老么，但老么無視大哥，因為大哥成績很爛

18. 好想在這家的飯桌上裝一個CCTV，應該很有趣

19. 藝瑞居然看起來最弱

20. 永道的世界觀最棒，雙胞胎妹妹瑞秋是戶籍mate，白經是我家小弟，老么藝瑞，只要喊一聲「大哥」的話......

21. 這家DNA不一般啊

22. 老大老三會打得頭破血流，老二和老么會用語言殺死對方，老大和老二的話還算優雅，感覺老么會故意找碴

23. 藝瑞壓力最大，要學習，要考醫大啊

24. 永道家中地位應該最低吧，哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3244245675

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