《Missing：他們存在過2》收視節節高升！有些誤會遺憾死後才解開，幸好還有他們（EP.3）

《Missing：他們存在過2》上週播出首集就以3.7%收視率亮眼開跑，後續第2、第3集持續上升，4.1%甚至來到4.4%，可謂節節高升，也許可歸功劇情的動人。

（以下涉及劇透）



昨晚（26日）播出的第3集，有個女學生閔藝媛匆匆忙忙跑到警局報案想救自己的哥哥閔勝載，不幸的是，哥哥已身亡來到了新村莊生活。透過姜船長（李姃垠 飾）、吳日勇（金東輝 飾）、金旭（高洙 飾）、老張（許峻豪 飾）與申俊浩（河俊 飾）接連的努力，閔勝載的屍體兩天內就被找到，前往了更好的世界去了。

幸好在閔勝載離開之前，吳日勇與金旭分別當起閔勝載與閔藝媛的「輔導老師」，替他們解開了過去的心結。閔勝載以為妹妹閔藝媛一直無法諒解癌症過世的媽媽，事實上閔藝媛一直將媽媽的手環帶在身上掛念；閔藝媛以為哥哥閔勝載只在乎讀書並不在乎媽媽的過世，事實上閔勝載只是希望自己的振作能幫助妹妹與爸爸。



和梁銀姬一樣，閔勝載消逝時都令人不捨卻也為他高興，就像姜船長所說：「如果有人不打招呼就走了，會被說無情、真沒禮貌，但是在這裡就會被說『真是太好了』、『真是萬幸』，心情會沉澱下來。」



▼閔勝載消逝感人片段



除了幫助新的居民閔勝載，此集還暗示著第一季的惡角李東民（李允宰 飾）回歸，也有新的劇情發展──金旭有了女兒！？文寶拉（崔明彬 飾）找尋失蹤媽媽文世英（林善宇 飾）的同時，也在找尋能依靠的爸爸，便找到了金旭！而吳一勇的身世，可知他是被背叛遭刀刺殺，他也曾遭遇母親病逝的傷痛。

今晚播出的第4集預告，老張看見了自己2年前沒能見到的女兒賢智！而文世英被殺害崔靜華的人帶走，在山林裡脫逃不見蹤影。



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