宋仲基女友Katy Saunders被挖「有10岁女儿」，10年来挺孕肚、带孩子照片都被翻出

又要佩服一次韩国网友与媒体了～

宋仲基昨（26）日早晨认爱英国女友，下午就有韩国网友找出女友为曾任演员的Katy Saunders（凯特桑德斯，全名Katy Louise Saunders），今日甚至传出女友已有10岁女儿。



昨日宋仲基认爱消息一出，有韩国网友爆料曾在妇产科看见宋仲基陪同女友看诊，但经纪公司并未证实、认为属艺人私事不便说明。没想到今（27）日又有女友怀孕的消息不胫而走，不过是10年前的事，Katy Saunders 10年前疑似挺孕肚的照片在韩国媒体间传播开来。

据‎《OSEN》、‎《STARNEWS》‎等韩媒报导，Katy Saunders 2012年曾在义大利罗马参加活动被拍下挺著肚子的照片，由於隔年肚子便消失，使人怀疑Katy Saunders就是怀有身孕。随著疑为孕肚照的照片传开，韩国网友跟著翻出了更多Katy Saunders带小孩的照片，指照片中的小孩就是Katy Saunders女儿。

越来越多网友得知Katy Saunders可能有女儿，有人表示惊讶，但也有人觉得宋仲基幸福就好。

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