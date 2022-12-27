BIGBANG成員去留？太陽宣布轉至The Black Label、大聲離開YG尋新處，GD續留YG

還能再看到BIGBANG合體嗎？

最近VIP們最關注的消息，就是BIGBANG成員們和公司YG的合約問題。早前YG娛樂宣布：BIGBANG成員太陽離開YG，加入The Black Label廠牌，而本人也透過IG證實未來將在新東家發展。雖然是離開YG，但是The Black Label實際上仍是屬YG的廠牌、公司甚至就在隔壁而已。



在公司宣布太陽的合約變動後，大家也將焦點轉移至BIGBANG各成員的去留。繼太陽離開YG後，公司也隨後宣布：成員大聲不再和YG續約、將另尋新處發展，不過「仍是團體BIGBANG的一員」。近年大聲都未在螢光幕前和大家見面，之後才被發現默默經營起YouTube頻道「D'splay」，0宣傳加上也沒有頻道簡介，讓大家都沒有發現！未來會往何處發展仍不得而知。



而隊長GD的去向如今也曝光，據悉權志龍將繼續留在YG、正在討論是否以solo身分簽約，不過詳細情形尚未確定、仍在討論中。如今只剩下GD留在YG，讓VIP擔心未來BUGBANG要合體是否會愈來愈困難？在年初發行的作品《Still Life》就被懷疑是告別作，就現況看來，這首歌也似乎是BIGBANG向大家透露的訊息。



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