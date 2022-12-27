BIGBANG成员去留？太阳宣布转至The Black Label、大声离开YG寻新处，GD续留YG

还能再看到BIGBANG合体吗？

最近VIP们最关注的消息，就是BIGBANG成员们和公司YG的合约问题。早前YG娱乐宣布：BIGBANG成员太阳离开YG，加入The Black Label厂牌，而本人也透过IG证实未来将在新东家发展。虽然是离开YG，但是The Black Label实际上仍是属YG的厂牌、公司甚至就在隔壁而已。



在公司宣布太阳的合约变动后，大家也将焦点转移至BIGBANG各成员的去留。继太阳离开YG后，公司也随后宣布：成员大声不再和YG续约、将另寻新处发展，不过「仍是团体BIGBANG的一员」。近年大声都未在萤光幕前和大家见面，之后才被发现默默经营起YouTube频道「D'splay」，0宣传加上也没有频道简介，让大家都没有发现！未来会往何处发展仍不得而知。



而队长GD的去向如今也曝光，据悉权志龙将继续留在YG、正在讨论是否以solo身分签约，不过详细情形尚未确定、仍在讨论中。如今只剩下GD留在YG，让VIP担心未来BUGBANG要合体是否会愈来愈困难？在年初发行的作品《Still Life》就被怀疑是告别作，就现况看来，这首歌也似乎是BIGBANG向大家透露的讯息。



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