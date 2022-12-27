演唱會上想引起他的注意就要這樣～SJ圭賢：「不只拍照，我什麼都會做！」

看來小編是不太可能有這些福利了XD #首先你要先有個ＯＯ

《肩膀舞要跳到什麼時候啊》第2季──《看我的肩膀，都要脫臼了》第11集於23日播出。曹圭賢、殷志源和宋旻浩，以及特別來賓DinDin，一行人到全州享用美酒和美食。

期間，節目組準備一個小環節、由殷志源為首的「殷牌諮詢所」開張！他們從工作人員和熟人們募集「煩惱」並收集留言。而有一個煩惱相當特別，圭賢看到以後有些難以置信，他先預告：「不要懷疑我！我也嚇到了…」原來，這位投稿人的女朋友是圭賢的熱血粉絲，從手機桌布到KKT頭像都是圭賢的照片，SNS上也只談論有關圭賢的話題，根本沒有人知道她交男朋友了。

雖然留言聽起來很心酸（？），但圭賢滿滿的感動和感激：「是真正的粉絲啊～」投稿人表示，現在看到圭賢就很生氣，所以想問問，該如何平息這股嫉妒呢？唸完這段留言後，圭賢忍不住問：「就這麼喜歡我嗎？」引發大笑。坐在一旁的宋旻浩說：「哥好開心呀…」圭賢擺擺手：「（我的粉絲）沒幾個」（這其中大概有什麼誤會哈哈哈）

宋旻浩的解決方法是，既然是工作人員的熟人們，那麼是不是可以稍微說明一下情況，跟節目組拿「無刪減版」給女朋友看？這樣應該會「幻滅」吧。圭賢聽完這個建議，悄悄地跟宋旻浩說：「這樣會擺脫不了（我的魅力）的…」（小編快笑死）

殷志源則有不同看法，他認為自己應該會積極支持女朋友的愛好，而自己也會做自己想做的事情。更何況，有很多一起成為粉絲的情侶。

圭賢激動了，因為他瞄準的就是這個！他表示：「演唱會的時候我對男粉絲特別好！我會說：『男粉絲請舉手！』然後問：『您為什麼會來呢？因為女朋友嗎？請問貴姓？』還會一起拍照，我都會做。」

下次去演唱會見圭賢的時候，不妨帶上自己的男朋友吧！說不定有意想不到的「收穫」哦～（笑）

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