金荷娜、Rain有望合作動作愛情劇《She》，共譜女強人與保鑣的愛情故事

各位看好這組合嗎～

根據《New1》報導，金荷娜與Rain（鄭智薰）都在考慮是否接演Disney+新劇《She》（쉬，暫名）。

《She》最早是以「紅毯」為主題企劃的作品，敘述自認因結婚而完美的女人，透過新的愛情變得更加完整，是部動作愛情劇，由《最佳愛情》、《花遊記》朴洪均導演執導，《只想愛》、《三姐妹》崔允貞編劇執筆。

金荷娜收到女主角「吳完洙」的演出提案，是基金會籌措人（fund-raiser），是一個被保鑣徐道允拯救之後開始動搖的人物。金荷娜過去演過不少膾炙人口的浪漫愛情作品如《紳士的品格》、《通往機場的路》，有望繼今年4月的《Kill Heel》（決戰購物台KILL HEEL）後回歸。



Rain即收到男主角「徐道允」演出邀約，是個為報仇而守護吳完洙的保鑣，警察大學出身且擔任過總統隨扈，擁有相當高強的武打實力與射擊能力。Rain以往在《Sketch》、《Welcome 2 Life》都展現過動作戲實力，今年演出《Ghost Doctor》演技大獲好評，看來很有機會以《She》帥氣回歸。



《She》將由曾製作過《太陽的後裔》、《漢摩拉比法典》的NEW內容製作事業子公司Studio&New，以及製作過《Iris》系列、《便利店新星》的泰元娛樂合作推出，Disney+獨家上架。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞