[分集剧情]《灾后调查日志》金来沅迟来7年的救援！结局换来珍岛犬深深心痛自责〜迟来的LoveLine展开了吗(EP11)

[有雷]《灾后调查日志》剧情只剩一集，不断从中作梗的父亲也终於让金来沅面临停职处分，而他在救出纠结心中多年的悬案人质贤书后，竟陷入自责而想离开警界！而消防队孙浩俊紧抱孔升妍，她却向金来沅告白…

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《灾后调查日志》剧情回到珍岛犬陈浩介（金来沅饰）最介意的失踪女孩贤书，她所被囚禁的位置其实就在陈浩介的家附近，但是七年来却一直无法被寻获……她意识模糊被送来急诊室，看见医护人员后却大动作反抗，原来其中一位男护士竟然就是绑架囚禁她的凶手庆俊……



庆俊不断观察著住在附近的女孩贤书，贤书总会找刑警陈浩介搭话，在他抓到犯人时送上一只纸鹤，让庆俊十分嫉妒。贤书发现有人在她家门口放了洋装、女鞋、女性卫生用品等，曾经急著向珍岛犬投诉自己遭人跟踪，不过当时的珍岛犬并不以为意，就连贤书打电话给他，他也因为正在车阵中执勤而选择不接电话，没想到也因此错失了能够营救贤书的关键机会。



时隔七年，珍岛犬总算与凶手面对面，还用尽全力将他打得鼻青脸肿，幸好道镇（孙浩俊饰）适时劝阻，不过当珍岛犬来到医院探望贤书时，贤书忘了照顾自己的奶奶，却记得陈浩介巡警，还用充满恨意的眼神问他「你当时为何不接我电话？」毕竟歹徒当时给了她一次逃脱机会，若珍岛犬曾正视她的求救，那么可能不会让她落得如此悲惨的下场。



陈浩介听了相当自责，除了被父亲阻挡进而被革职外，竟自行递出了辞呈，表达想离开现在的环境。消防队推土机道镇，对自己一直喜欢著的队员宋雪（孔升妍饰）表达自己的心意，紧紧抱住了她希望她一定要平安无事的下班，不过宋雪却挂念著行踪不明的珍岛犬，还对珍岛犬告白，说自己已找到最重要的那个人……剧情仅剩下一集，迟来的Love Line会有结果吗？策画整起纵火案的真凶尚未露面，他似乎策划了更大型的事故等待珍岛犬…



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