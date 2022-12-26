繼SM之後，少時Tiffany首簽入韓國經紀公司、宣布加入Sublime！網嗨喊：請對她好！

希望之後可以更常看到Tiffany！

在Jessica退出少女時代後，成員Tiffany、秀英和徐玄也宣布不和SM公司續約、各自離巢，當時讓廣大粉絲大嘆、擔心日後少時合體將會更加困難，而Tiffany更是返回生長地美國、除了繼續進修演技、音樂外，也以Tiffany Young的名字開始海外solo活動。



在今年為少女時代成團15周年、終於迎來全員8人合體！粉絲苦等5年終於等到韓流女帝歸來，挾新作品《Forever 1》獲得廣大好評！舞台裡除了展現成團多年的默契，整齊的「刀群舞」更是始終如一，其中也隱含了少女時代「永遠是一體」，對經歷過二代團的kpop粉來說，更讓人動容。



如今各奔東西的少時成員，持續在各自的領域中發光發熱。Tiffany如今不僅經營歌唱事業、更跨足主持、戲劇多方發展，在雨中主持典禮被大讚敬業外，最近還參演熱劇《財閥家的小兒子》，多方開拓演藝事業。



今日捎來最新消息指出，Tiffany加入Sublime經紀公司、成為旗下藝人！這是繼SM娛樂後，Tiffany再加入的韓國公司，消息一宣布就引來廣大討論，許多網友都表示「期待未來在韓國的表現」！



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